Мир

Идею пустить воды Днепра в Крым в обход материковой Украины высмеяли даже в России

В России ученым пришлось признать безнадежность идеи перенаправить воды Днепра, чтобы те текли в оккупированный Крым. Инициативу политиков научное сообщество высмеяло как несостоятельную.

Доктор географических наук Людмила Беспалова, профессор кафедры океанологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), напомнила, что истоки Днепра хоть и находятся на территории России, но слишком далеко от оккупированного Крыма. Да и сама река в месте ее истока представляет собой ручей шириной в полметра.

По словам профессора, если всерьез обсуждать идею с поворотом рек, то намного проще будет провести водовод из Краснодарского края и брать воду из реки Кубань. Тем не менее, перед реализацией такого проекта нужно взвесить реальные потребности Крыма в поставляемой извне воде.

Напомним, ранее в оккупационной администрации Крыма попытались «надавить» на Украину по поводу поступления на полуостров воды из Днепра. Претензии были основаны на странном тезисе: дескать истоки Днепра находятся в РФ, а значит, вся днепровская вода — российская, и Крым имеет на нее право.

В Украине на это ответили, что о возобновлении поставок воды в Крым «даже гипотетически не стоит думать». Сначала должна состояться деоккупация полуострова и восстановление там государственного суверенитета Украины.

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