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Евгений Киселев покидает канал "Прямой": в сети бурное обсуждение
Телеведущий Евгений Киселев покидает телеканал «Прямой». 22 августа состоялся последний телеэфир с участием Киселева. В программе «Итоги» ведущий подтвердил, что уходит с канала и намерен заняться другими проектами, в том числе написанием книги.
Какие новые проекты решил продвигать Киселев, пока что точно неизвестно. Главный редактор «Детектор медиа» Наталья Лигачева не исключает, что Киселев сменит сферу деятельности и перепрофилируется в радиоведущего.
«По информации наших источников, на ТВ Евгений Алексеевич дейвительно не идет пока. Но возможно сотрудничество с радио, можно предположить, что с «НВ», — говорит Лигачева.
На «Радио НВ» об увольнении Киселева слышали. Но главный редактор Валерий Калныш пока не подтвердил, что ждет нового сотрудника.
Тем временем в соцсетях сожалеют об уходе ведущего и надеются, что он все же передумает расставаться с телевидением.
Напомним, в 2016 году Киселев говорил, что в России на него оказывает прессинг ФСБ, а в Киеве он работает в сравнительной безопасности.
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