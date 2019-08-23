Евгений Киселев покидает канал "Прямой": в сети бурное обсуждение

Украина

Телеведущий Евгений Киселев покидает телеканал «Прямой». 22 августа состоялся последний телеэфир с участием Киселева. В программе «Итоги» ведущий подтвердил, что уходит с канала и намерен заняться другими проектами, в том числе написанием книги.

Какие новые проекты решил продвигать Киселев, пока что точно неизвестно. Главный редактор «Детектор медиа» Наталья Лигачева не исключает, что Киселев сменит сферу деятельности и перепрофилируется в радиоведущего.

«По информации наших источников, на ТВ Евгений Алексеевич дейвительно не идет пока. Но возможно сотрудничество с радио, можно предположить, что с «НВ», — говорит Лигачева.

На «Радио НВ» об увольнении Киселева слышали. Но главный редактор Валерий Калныш пока не подтвердил, что ждет нового сотрудника.

Тем временем в соцсетях сожалеют об уходе ведущего и надеются, что он все же передумает расставаться с телевидением.

Напомним, в 2016 году Киселев говорил, что в России на него оказывает прессинг ФСБ, а в Киеве он работает в сравнительной безопасности.

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