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До плюс 33 и без дождей: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
Погода в Украине в выходные дни 24−26 августа обещает быть жаркой. На побережье морей воздух прогреется до +33 градусов. Небольшие дожди в указанный период возможны лишь в западных областях, но и там осадки будут кратковременными.
«Будет тепло и в основном без осадков», — рассказал «ФАКТАМ» заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко. По его словам, преимущественно теплая погода сохранится до конца августа.
День 23 августа будет сухим и жарким. Грозы могут зацепить лишь отдельные районы Закарпатской и Черновицкой областей. В южных областях ожидается более 30 градусов, в западных областях будет прохладнее.
В День Независимости 24 августа погода будет способствовать празднованиям. В Киеве, где сосредоточены основные торжества, будет солнечно, но умеренно жарко — до +27 градусов. Небольшие дожди с грозами возможны в западных областях, а также в южных регионах.
В воскресенье, 25 августа, синоптики обещают очередное усиление жары. Прохладная погода сохранится лишь в северных областях и на Волыни.
В понедельник, 26 августа, который также будет выходным днем, по всей стране будет сухо, кроме Закарпатской области, где возможны грозы. Народные синоптики прогнозируют с этого дня снижение среднедневных температур и небольшие дожди.
Напомним, ранее специалисты по народным приметам составили прогноз погоды на первые дни сентября. Ожидается, что они будут очень холодными. Подробно об этом в статье «ФАКТОВ» «Синоптики уточнили прогноз погоды на последние дни лета (карты)».
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