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В Киеве проходит церемония ко Дню флага Украины: онлайн-трансляция
На Софийской площади в Киеве проходят торжества ко Дню Государственного Флага Украины. Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага. Вместе с главой государства в торжествах участвовали Герой Украины Владимир Гринюк, представитель Национальной гвардии полковник Сергей Рекун, дочь погибшего под Славянском военного летчика Анастасия Каминская.
В 10.00 в Киеве государственный флаг поднимут перед зданием горгосадминистрации на Крещатике. Ожидается участие мэра Киева, ветеранов АТО и ООС, семей Героев Небесной Сотни и семей погибших участников боевых действий.
В День флага в Киеве запланированы и другие торжественные мероприятия. В горадминистрации традиционно будут вручаться паспорта школьникам, прославляющим Украину: победителям школьных олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований, молодым активистам.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» опубликовали подробную программу празднований Дня флага и Дня Независимости Украины. А президент Зеленский предложил украинцам устроить 23 августа желто-синий флешмоб.
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