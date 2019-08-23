- 10:44 Подозреваемых в пытках и убийстве журналиста выпустили из СИЗО: что произошло
- 10:44 MOZGI взорвали сеть украиноязычным клипом ко Дню Независимости
- 10:38 Неадекват в Днепре бегал голым по улице и бросался на людей: в сеть попало видео
- 10:27 День Независимости Украины 2019: красивые поздравления и яркие открытки
- 10:13 Российский омбудсмен Москалькова срочно летит в Киев: что это значит
- 10:07 В Украине таки начали штрафовать владельцев "евроблях": мнения в сети разделились
- 10:02 Тайное завещание Майкла Джексона потеряли
- 10:02 Легионер «Динамо» Дуэлунд съездил в Чернобыль и обойдется без операции
- 09:28 Голодный воришка: медвежонок утащил в лес ящик с собачьей едой с крыльца дома
- 09:24 В Киеве проходит церемония ко Дню флага Украины: онлайн-трансляция
- 09:23 Старые песни о главном: росСМИ выдали новый перл о рабах для украинцев на Донбассе
- 09:18 У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак
Тайное завещание Майкла Джексона потеряли (фото)
Бывший менеджер скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона созвала неожиданную пресс-конференцию, на которой сделала сенсационное объявление. По словам Рэймон Бэйн, существовало тайное завещание певца, которой он составил за три года до смерти и в котором отдал четкие распоряжение касательно того, как следует распорядиться и его состоянием. Однако, как сообщает USA Today, документ был непонятным образом утерян.
«Он был методичным, основательным и точным. Я надеюсь и молюсь, чтобы завещание Майкла Джексона, датированное 2006 годом, нашлось, так как в нем он изложил то, каким образом он хочет сохранить свое наследие. У меня его нет. И я не знаю, где оно… Спустя десять лет после его смерти не учреждено ни одной стипендии его имени в колледже, ни одной музыкальной студии, университета или больницы», — заявила публицистка звезды, которая работала на Джексона в течение восьми лет.
После смерти музыканта, согласно завещанию от 2002 года, имущество Майкла было разделено между матерью Джексона Кэтрин и тремя его, на тот момент несовершеннолетними, детьми. Опекуном детей и их капиталов была назначена Кэтрин. Часть денег передавалась на благотворительность.
Общее состояние певца оценивалось по разным данным в сумму от 500 миллионов до миллиарда долларов. Однако позже выяснилось, что у него было много долгов.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», 21-летняя дочь Джексона Пэрис, которая пошла по стопам отца и старается сделать карьеру в шоу-бизнесе, тайно прошла курс лечения от алкоголизма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..