24.96 / 25.23 27.58 / 28.01
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тайное завещание Майкла Джексона потеряли (фото)

10:02 23 августа 2019 154
Майкл Джексон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывший менеджер скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона созвала неожиданную пресс-конференцию, на которой сделала сенсационное объявление. По словам Рэймон Бэйн, существовало тайное завещание певца, которой он составил за три года до смерти и в котором отдал четкие распоряжение касательно того, как следует распорядиться и его состоянием. Однако, как сообщает USA Today, документ был непонятным образом утерян.

«Он был методичным, основательным и точным. Я надеюсь и молюсь, чтобы завещание Майкла Джексона, датированное 2006 годом, нашлось, так как в нем он изложил то, каким образом он хочет сохранить свое наследие. У меня его нет. И я не знаю, где оно… Спустя десять лет после его смерти не учреждено ни одной стипендии его имени в колледже, ни одной музыкальной студии, университета или больницы», — заявила публицистка звезды, которая работала на Джексона в течение восьми лет.

После смерти музыканта, согласно завещанию от 2002 года, имущество Майкла было разделено между матерью Джексона Кэтрин и тремя его, на тот момент несовершеннолетними, детьми. Опекуном детей и их капиталов была назначена Кэтрин. Часть денег передавалась на благотворительность.
Общее состояние певца оценивалось по разным данным в сумму от 500 миллионов до миллиарда долларов. Однако позже выяснилось, что у него было много долгов.

Рэймон с Макйл

Ранее, как писали «ФАКТЫ», 21-летняя дочь Джексона Пэрис, которая пошла по стопам отца и старается сделать карьеру в шоу-бизнесе, тайно прошла курс лечения от алкоголизма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер