Тайное завещание Майкла Джексона потеряли (фото)

Шоу-бизнес

Бывший менеджер скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона созвала неожиданную пресс-конференцию, на которой сделала сенсационное объявление. По словам Рэймон Бэйн, существовало тайное завещание певца, которой он составил за три года до смерти и в котором отдал четкие распоряжение касательно того, как следует распорядиться и его состоянием. Однако, как сообщает USA Today, документ был непонятным образом утерян.

«Он был методичным, основательным и точным. Я надеюсь и молюсь, чтобы завещание Майкла Джексона, датированное 2006 годом, нашлось, так как в нем он изложил то, каким образом он хочет сохранить свое наследие. У меня его нет. И я не знаю, где оно… Спустя десять лет после его смерти не учреждено ни одной стипендии его имени в колледже, ни одной музыкальной студии, университета или больницы», — заявила публицистка звезды, которая работала на Джексона в течение восьми лет.

После смерти музыканта, согласно завещанию от 2002 года, имущество Майкла было разделено между матерью Джексона Кэтрин и тремя его, на тот момент несовершеннолетними, детьми. Опекуном детей и их капиталов была назначена Кэтрин. Часть денег передавалась на благотворительность.

Общее состояние певца оценивалось по разным данным в сумму от 500 миллионов до миллиарда долларов. Однако позже выяснилось, что у него было много долгов.

Рэймон с Макйл

Ранее, как писали «ФАКТЫ», 21-летняя дочь Джексона Пэрис, которая пошла по стопам отца и старается сделать карьеру в шоу-бизнесе, тайно прошла курс лечения от алкоголизма.



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