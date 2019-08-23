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Политика

Российский омбудсмен Москалькова срочно летит в Киев: что это значит

10:13 23 августа 2019 442
москалькова
Инф. «ФАКТОВ»

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова срочно вылетела в Киев. Самолет омбудсмена вскоре должен прибыть в Украину. О неожиданном визите Москальковой сообщили российские СМИ.

Цель приезда Москальковой в Киев не разглашается, но в последние дни активно обсуждается тема обмена удерживаемыми лицами, ход переговоров по этому вопросу, возможные формулы обмена. Не исключено, что Москалькова собирается участвовать в таких переговорах либо же в процедуре обмена.

Тем временем бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж подтвердил «ФАКТАМ», что сейчас действительно готовится обмен по схеме «три на три», и такой обмен действительно может произойти в самое ближайшее время. Более масштабный обмен запланирован на сентябрь-октябрь текущего года.

Напомним, повод для слухов о предстоящем обмене задержанными дали адвокаты россиян. Было заявлено, что к передаче в РФ готовят фигуранта «дела 2 мая» Евгения Мефедова и двоих дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова.

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