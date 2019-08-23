Украина

Подозреваемых в пытках и убийстве журналиста выпустили из СИЗО: что произошло

Несколько фигурантов резонансного дела о похищении, пытках и убийстве журналиста и активиста Василия Сергиенко, найденного в апреле 2014 года в лесу в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, вышли из-под стражи — им изменили меру пресечения на домашний арест.

Как сообщает Адвокатская консультативная группа, среди обвиняемых — Вадим Мельник, которому инкриминируют организацию похищения и убийства журналиста и Владимир Воронков, фигурирующий как исполнитель. По решению суда первый вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест, а второй — остался под стражей до 21 октября 2019 года.

Об этом сообщает первый замруководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. «Мне просто нечего ответить людям, извините. Суды в нашей стране не независимые», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о задержании одного из подозреваемых в убийстве сообщалось еще в 2017 году. 47-летний киевлянин фигурировал в сообщении правоохранителей как «Н».



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