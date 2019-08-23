Неудачные попытки панды покататься на качелях насмешили сеть (видео)

Мир

Пользователей сети насмешило и умилило видео, снятое в исследовательском центре по разведению панд Чэнду, расположенном в китайской провинции Сычуань. На нем маленькая панда пытается показаться на качелях — но каждый раз неудачно. Даже если у нее с трудом получается забраться на них, качели переворачиваются, и зверек падает вниз. В конце концов раздосадованное животное бросает эту затею и лезет на ближайшее дерево.

«Разве может быть что-то более восхитительное? Да ни в жизнь! Это самый восхитительные создания в мире», — написала в комментариях к видео одна из пользовательниц.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том. что камеры наблюдения засняли «кражу века»: медвежонок утянул в лес с крыльца дома ящик с собачьей едой.

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