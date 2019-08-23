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Голодный воришка: медвежонок утащил в лес ящик с собачьей едой с крыльца дома (видео)

9:26 23 августа 2019 70
Медвежонок крадет ящик
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Семья, проживающая в американском штате Пенсильвания, заказала на дом доставку собачьего корма Chewy. Курьер выгрузил ящики на крыльцо. Однако одной коробки с едой для псов хозяева недосчитались. Запись камеры наблюдения позволила вычислить воришку. Оказывается, ящик прямо с крыльца дома утащил в лес голодный медвежонок.

Видео было размещено в соцсети Facebook телеведущим Джоном Мейером и изрядно повеселило пользователей.

Семья послала видео руководителям компании Chewy и те предложили бесплатно возместить потерю.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть умилили забавные видео с золотистыми ретриверами и новорожденными детьми.

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