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Голодный воришка: медвежонок утащил в лес ящик с собачьей едой с крыльца дома (видео)
Семья, проживающая в американском штате Пенсильвания, заказала на дом доставку собачьего корма Chewy. Курьер выгрузил ящики на крыльцо. Однако одной коробки с едой для псов хозяева недосчитались. Запись камеры наблюдения позволила вычислить воришку. Оказывается, ящик прямо с крыльца дома утащил в лес голодный медвежонок.
Видео было размещено в соцсети Facebook телеведущим Джоном Мейером и изрядно повеселило пользователей.
Семья послала видео руководителям компании Chewy и те предложили бесплатно возместить потерю.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть умилили забавные видео с золотистыми ретриверами и новорожденными детьми.
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