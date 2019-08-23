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НАБУ и САП не замечают злоупотреблений в «Центрэнерго», — Дмитрий Вовк

НАБУ и САП не замечают злоупотреблений в «Центрэнерго» в пользу Коломойского, которые приведут к банкротству госпредприятия. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.



«Кроме фальсификаций НАБУ и САП специализируются на закрывании глаз и бездействия в резонансных делах хищения Приватбанка, Укрнафты и свежей активности „Центрэнерго“ — и все в пользу Коломойского. Среди специалистов не секрет текущая схема злоупотреблений на Центрэнерго: уголь покупается по 2500 грн/тонна — это выше, чем цена Роттердам+, то есть завышение себестоимости; себестоимость электрической энергии с такой ценой угля составляет не менее 1.90 грн/кВт.ч; но продажа происходит почти исключительно предприятиям Коломойского по цене 1.30 грн/кВт.ч, то есть с убытком 30%», — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Вовк.

Экс-глава КНРЭКУ отметил, что в результате этих злоупотреблений прибыльное предприятие «Центрэнерго» приближается к банкротству.

«В результате прибыльное предприятие „Центрэнерго“ становится резко убыточным, оборотные средства вымыты — запасы угля критичны, а источники для закупки отсутствуют», — сказал Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ в эфире телеканала заявил, что дело НАБУ по формуле «Роттердам+» свидетельствует о политическом преследовании бывших членов НКРЭКУ и является медийно-юридической пузырем.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что дело «Роттердам+» свидетельствует о некомпетентности и политической заангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, а целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

Напомним, 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

20 августа Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора о заочном аресте Дмитрия Вовка.



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