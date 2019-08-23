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Украина

А потом пришел "русский мир": в сети припомнили последний День флага в Донецке до оккупации

13:13 23 августа 2019 187
флаг
Инф. «ФАКТОВ»

В День Государственного Флага Украины среди множества фото с сине-желтыми флагами особняком стоят архивные снимки из украинских городов, которые сейчас оказались на оккупированной территории. Фотожурналист из Донецка Сергей Ваганов предложил вспомнить, как проходил последний День украинского флага в Донецке 23 августа 2013 года.

донецк

Центром празднований была площадь перед памятником Тарасу Шевченко. В церемонии поднятия флага участвовали военнослужащие в парадной форме.

донецк

После того, как над площадью появлялся государственный флаг, к памятнику возлагались цветы, а официальные лица выступали с торжественной речью по случаю праздника.

донецк

В День флага в Донецке была традиция — вручать паспорта жителям города, которым недавно исполнилось 16 лет.

донецк

Основная праздничная программа была в вечернее время. Организовывался городской фестиваль, выступали музыканты, устраивались народные гуляния.

донецк

После оккупации Донецка украинские флаги из города исчезли. Иногда под покровом темноты неизвестные патриоты вывешивают сине-желтые стяги в людных местах, но по понятным причинам, такие флаги долго висеть не могут.

В текущем году оккупационная администрация решила устраивать 22 августа день российского флага. Главари «псевдореспублик» пытаются напомнить о своем существовании российским властям.

Фото Сергей Ваганов/Facebook

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