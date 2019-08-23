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Спорт

Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на женском ЧЕ по волейболу

16:19 23 августа 2019 104
Украина Бельгия чемпионат Европы по волейболу
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 23 августа, стартовал 31-й по счету чемпионат Европы по волейболу среди женских команд, который проходит в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

Украинская команда выступает в группе В, которая свои поединки проводит в Польше. Стартовый матч подопечные Гария Егиазарова проводили в Лодзе против команды Бельгии, которая может похвастаться бронзовыми медалями ЧЕ-2013 (напомним, наши девушки стали третьими в 1993-м, а в 2001-м уступили в утешительном финале и заняли четвертое место).

К сожалению, наши девушки не смогли составить должной конкуренции соперницам, которые легко завершили поединок в трех сетах — 10:25, 19:25, 22:25.

Свой второй матч в финальном турнире команда Гария Егиазарова проведет в воскресенье, 25 августа, когда сыграет с чемпионками мира и дважды сильнейшей сборной Европы — Италией (начало — в 22:00 по киевскому времени).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские красавицы-волейболистки выиграли престижный европейский турнир.

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