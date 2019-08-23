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В Днепре полиция остановила машину с заложником в багажике
В ночь на пятницу, 23 августа, в Днепре патрульные остановили автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения, в котором затем обнаружили заложника в багажнике. Ранее в Киеве на остановке общественного транспорта неизвестные побили и затолкали в машину мужчину.
Инцидент произошел около часа ночи. Водитель заметно нервничал, отказывался предоставлять документы и отвечать на вопросы.
Как сообщает «Информатор», в автомобиле находились водитель и двое пассажиров. Мужчины во время общения с полицией спешно покинули автомобиль и сбежали с места происшествия.
Очевидец сообщил, что злоумышленники перелезли через забор и скрылись в разных направлениях. В багажнике Opel правоохранители нашли 38-летнего мужчину. Также там лежали предметы похожие на пистолет и гранату.
Мужчину доставили в отделение полиции, он отказывается объяснять, что произошло. Правоохранители продолжают поиск злоумышленников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о случае в киевском такси, когда водитель взял в заложники неплатежеспособного пассажира, заковав его в цепи в гараже. После семи часов заточения мужчина сумел выбраться на волю. Также сообщалось, что два жителя Яготина (Киевская область) год насильно удерживали в заложниках 46-летнего киевлянина, у которого пытались отобрать квартиру в Подольском районе столицы.
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