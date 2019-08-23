Петр Порошенко почтил память жертв сталинизма и нацизма

Украина

«В Общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма склоняем головы и молимся за миллионы невинных душ, которые стали жертвами жестоких репрессивных машин мира, — сказал Петр Порошенко. - Пренебрежение к человеческой жизни — это первейший признак всех авторитарных и тоталитарных режимов, независимо от цвета флага, идеологии или целей.

Казалось бы, 80 долгих лет отделяет сегодняшний день от подписания в Кремле печально известного пакта Молотова-Риббентропа между двумя тоталитарными режимами от пакта, который стал Рубиконом, который отделил Европу, и прежде всего Украину, от начала самой кровавой трагедии в истории человечества.

Однако, цинично прикрываясь искривленной памятью о Второй мировой войне, нынешняя кремлевская власть начала смертоносную войну против Украины, оккупировав часть Донбасса и Крым. Но может ли власть, которая так ненасытно лелеет память о кровавом тиране Сталине, действовать по-другому?

Однако стоит ли еще заглядывать в глаза кремлевским руководителям, зря пытаясь найти там душу или намек на европейскость, человечность?

Сегодня в память о невинно погибших и замученных и страшной цене политической близорукости наш моральный долг — не допустить повторения подобных преступлений".

По словам Петра Порошенко, сейчас у нас нет альтернативы европейской солидарности, единству и бескомпромиссности в защите общих ценностей. Только так сможем не допустить новой беды.

«Пусть мир и согласие навсегда воцарятся на земле свободной Украины и процветающей Европы!» — отметил Порошенко.



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