- 17:07 Петр Порошенко почтил память жертв сталинизма и нацизма
- 16:59 Волкер сделал важное заявление о подключении США к "нормандскому формату"
- 16:50 Британская газета The Guardian попала в скандал, назвав Крым российским
- 16:39 В Днепре полиция остановила машину с заложником в багажике
- 16:35 Стелу отеля "Интурист" в Ялте покрасили в цвета украинского флага: сеть в восторге от фото
- 16:21 В Донецке повесили Кобзона
- 16:21 Генсек EURACOAL Брайан Риккетс назвал нелепостью поставки в Украину угля из Роттердама
- 16:19 В США умер один из самых богатых людей в мире
- 16:19 Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на женском ЧЕ по волейболу
- 16:03 Между Путиным и Зеленским начался диалог: сделано громкое заявление
- 15:57 Аваков устроил чистки среди руководителей полиции в областях: кого уволили
- 15:55 В Украине появятся "автогражданки" нового формата: что изменится
Петр Порошенко почтил память жертв сталинизма и нацизма
«В Общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма склоняем головы и молимся за миллионы невинных душ, которые стали жертвами жестоких репрессивных машин мира, — сказал Петр Порошенко. - Пренебрежение к человеческой жизни — это первейший признак всех авторитарных и тоталитарных режимов, независимо от цвета флага, идеологии или целей.
Казалось бы, 80 долгих лет отделяет сегодняшний день от подписания в Кремле печально известного пакта Молотова-Риббентропа между двумя тоталитарными режимами от пакта, который стал Рубиконом, который отделил Европу, и прежде всего Украину, от начала самой кровавой трагедии в истории человечества.
Однако, цинично прикрываясь искривленной памятью о Второй мировой войне, нынешняя кремлевская власть начала смертоносную войну против Украины, оккупировав часть Донбасса и Крым. Но может ли власть, которая так ненасытно лелеет память о кровавом тиране Сталине, действовать по-другому?
Однако стоит ли еще заглядывать в глаза кремлевским руководителям, зря пытаясь найти там душу или намек на европейскость, человечность?
Сегодня в память о невинно погибших и замученных и страшной цене политической близорукости наш моральный долг — не допустить повторения подобных преступлений".
По словам Петра Порошенко, сейчас у нас нет альтернативы европейской солидарности, единству и бескомпромиссности в защите общих ценностей. Только так сможем не допустить новой беды.
«Пусть мир и согласие навсегда воцарятся на земле свободной Украины и процветающей Европы!» — отметил Порошенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.