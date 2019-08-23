"Двойник" Нади Дорофеевой поразила пышными формами: сексуальное фото

Шоу-бизнес

Модель и блогер из Израиля Линой Лахав, которую называют «двойником» солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой, порадовала своих поклонников новым фото и поразила пышными формами.

На снимке, опубликованном в Instagram, Линой позирует в белом купальнике, который подчеркивает красоту ее упругой груди и бедер.

Подписчики Линой сделали ей много комплиментов, называя «богиней» и «горячей штучкой».

Кстати, девушка часто публикует фото в купальниках и откровенных нарядах. Она не увлекается фотошопом и не реагирует на комментарии хейтеров. Девиз Линой: «Делай то, что нравится тебе».

Напомним, что ранее Надя Дорофеева похвасталась фото в купальнике, сделанным во время отдыха на яхте.

Также горячими фото порадовала певица Настя Каменских.

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