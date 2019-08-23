Происшествия

Тещу Притулы, наехавшую на ребенка в Киеве, отправили под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний ночной арест подозреваемую в наезде на женщину и ее 9-летнего сына в Дарницком районе 22 августа 2019 года.

Как сообщил источник УНН в прокуратуре Киева, Лилия Сопельник не сможет покидать место жительства в период с 23:00 до 6:00.

«Срок действия меры пресечения — до 22 октября 2019 года», — заявил источник.

Напомним, совершившая резонансное ДТП 59-летняя киевлянка оказалась тещей шоумена и кандидата в народные депутата от партии «Голос» Сергея Притулы.

Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии. Тем не менее в полиции опровергли слухи о том, что мальчик скончался.



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