24.97 / 25.24 27.59 / 28.01
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тещу Притулы, наехавшую на ребенка в Киеве, отправили под домашний арест

18:08 23 августа 2019 204
Лариса Сопельник
Инф. «ФАКТОВ»

Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний ночной арест подозреваемую в наезде на женщину и ее 9-летнего сына в Дарницком районе 22 августа 2019 года.

Как сообщил источник УНН в прокуратуре Киева, Лилия Сопельник не сможет покидать место жительства в период с 23:00 до 6:00.

«Срок действия меры пресечения — до 22 октября 2019 года», — заявил источник.

Напомним, совершившая резонансное ДТП 59-летняя киевлянка оказалась тещей шоумена и кандидата в народные депутата от партии «Голос» Сергея Притулы.

Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии. Тем не менее в полиции опровергли слухи о том, что мальчик скончался.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер