Россиян начали готовить к возврату Крыма Украине

Украина

В России неожиданно озаботились проблемой незаконности операций с недвижимостью в аннексированном Крыму. Журналисты сайта Лента.ру объяснили россиянам, что может произойти с приобретенными ими домами и квартирами на полуострове. Напомним, президент Зеленский назвал Крым одной из причин невозможности возврата России в Клуб ведущих государств мира.

Так, управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик объяснил изданию, что легализовать недвижимость в Крыму можно только регистрируя сделки в Херсонской или Запорожской областях.

«Крымский правовой вакуум создает и другие риски: право собственности или запись об ипотеке в украинском реестре будут отсутствовать в российском Едином государственном реестре недвижимости России. Это высокий риск для покупателей. Можно, например, купить дом, уже проданный или заложенный третьему лицу», — констатировал юрист. .

Он также призвал покупателей подумать о возможных рисках, ведь в случае возвращения Крыма Украине существует риск национализации активов, находящихся в частной собственности и не зарегистрированных в госреестрах Украины.

Пивоварчику вторит и представитель юридической службы «Единый центр защиты» Айман Нурикенова. По ее словам, «если Крым по каким-то причинам» вернется к Украине, возможны варианты, из которых не самым плохим выглядит владение зарубежной недвижимостью с соответствующими налогами и необходимостью иного декларирования.

Напомним, в Крыму патриоты Украины «подняли» украинский флаг на балюстраде гостиницы «Ялта Интурист».

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