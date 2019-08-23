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Россиян начали готовить к возврату Крыма Украине
В России неожиданно озаботились проблемой незаконности операций с недвижимостью в аннексированном Крыму. Журналисты сайта Лента.ру объяснили россиянам, что может произойти с приобретенными ими домами и квартирами на полуострове. Напомним, президент Зеленский назвал Крым одной из причин невозможности возврата России в Клуб ведущих государств мира.
Так, управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик объяснил изданию, что легализовать недвижимость в Крыму можно только регистрируя сделки в Херсонской или Запорожской областях.
«Крымский правовой вакуум создает и другие риски: право собственности или запись об ипотеке в украинском реестре будут отсутствовать в российском Едином государственном реестре недвижимости России. Это высокий риск для покупателей. Можно, например, купить дом, уже проданный или заложенный третьему лицу», — констатировал юрист. .
Он также призвал покупателей подумать о возможных рисках, ведь в случае возвращения Крыма Украине существует риск национализации активов, находящихся в частной собственности и не зарегистрированных в госреестрах Украины.
Пивоварчику вторит и представитель юридической службы «Единый центр защиты» Айман Нурикенова. По ее словам, «если Крым по каким-то причинам» вернется к Украине, возможны варианты, из которых не самым плохим выглядит владение зарубежной недвижимостью с соответствующими налогами и необходимостью иного декларирования.
Напомним, в Крыму патриоты Украины «подняли» украинский флаг на балюстраде гостиницы «Ялта Интурист».
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