Бывший муж Ирины Билык нашел себе новую пару

Шоу-бизнес

В воскресенье, 25 августа, состоится прямой эфир третьего обновленного сезона шоу «Танці з зірками» («1+1»). Традиционно первый выпуск вместе с Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль, а на звездном балконе встречать участников после выступлений будет победитель прошлого сезона — Игорь Ласточкин. Известно, что на паркет выйдут 14 пар, которые уже месяц готовятся к выступлению. Оценивать танцевальные постановки будут известный хореограф Франсиско Гомес, король бального танца Влад Яма и украинская прима-балерина Екатерина Кухар.



Певица и ведущая «ЖВЛ» Таянна вместе с Игорем Кузьменко исполнит страстную румбу. Причем паре придется танцевать на битом стекле.

Ведущая «Сніданку з 1+1» Людмила Барбир станцует вместе с Димой Жуком чувственный контемпорари под проливным дождем. Рэпер Серега с сексуальной Аделиной Дели планирует удивлять фристайлом под свой бессмертный хит «Черный бумер». Кстати, в постановке будет задействован настоящий автомобиль.

Звезда фильма «Свингеры» Михаил Кукуюк посвятит свое участие в шоу Оле Поляковой и вместе со своей партнершей Лизой Дружининой он исполнит квикстеп. Пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова разведет настоящий пожар.

— Пары оттачивают свои номера в преддверии первого эфира, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Завадюк. — Обещаю, что он будет очень ярким и напряженным. Все наши участники настроены на победу!

В этом сезоне состоится возвращение известного танцора и хореографа Дмитрия Дикусара. Десять лет назад он участвовал в шоу в паре с Ириной Билык. Именно тогда на паркете завязались их романтические отношения. На этот раз партнершей Дмитрия станет актриса Виктория Булитко.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кто с кем будет танцевать в новом сезоне шоу «Танці з зірками». Состав всех 14 пар смотрите здесь.

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