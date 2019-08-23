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Дорога в никуда: в сети появилось показательное видео из России
В сети появилось любопытное видео, снятое на одной из железных дорог необъятной России. Там посреди проложенных путей остался столб электропередач, исключающий любое движение поездов по участку.
«А то ходите, постоянно чему-то удивляетесь. Думаете, а как это возможно? Пусть лошадь думает, у нее голова большая», — прокомментировал автор видео цитатой из русского классика.
Если вы живете в России, то и живите.— HELO (@AgriDilan) 22 августа 2019 г.
А то ходите, постоянно чему-то удивляетесь.
Думаете «А как это возможно?»
Пусть лошадь думает, у нее голова большая © pic.twitter.com/pwDXB6DNJH
Пользователи сети разразились собственными комментариями.
«Дорога в Крым», — написал один из них, а другой тут же отписался, что так, мол, может выглядеть только дорога в рай.
«Угадай страну по видео», — предложил другой комментатор.
«Натовский бронепоезд не пройдет и точка», — объяснил задумку пользователь с ником Tanto.
И лишь некоторые из пользователей догадались, что на видео зафиксирован технологический процесс расширения путей.
«Один дебил снял видео, другой дебил выложил и ржут. Обычное расширение. Сначала кладут полотно, потом будут переносить столбы, нельзя сразу обесточить», — объяснил пользователь Александрович.
Автор видео признал правоту «специалистов», но призвал их не пытаться доказать, что голова у них больше лошадиной.
Напомним, Россия готовится запускать железнодорожное движение по Крымскому мосту, что может быть чревато катастрофой.
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