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Дорога в никуда: в сети появилось показательное видео из России

20:04 23 августа 2019 90
Укладка рельсов
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось любопытное видео, снятое на одной из железных дорог необъятной России. Там посреди проложенных путей остался столб электропередач, исключающий любое движение поездов по участку.

«А то ходите, постоянно чему-то удивляетесь. Думаете, а как это возможно? Пусть лошадь думает, у нее голова большая», — прокомментировал автор видео цитатой из русского классика.

Пользователи сети разразились собственными комментариями.

«Дорога в Крым», — написал один из них, а другой тут же отписался, что так, мол, может выглядеть только дорога в рай.

«Угадай страну по видео», — предложил другой комментатор.

«Натовский бронепоезд не пройдет и точка», — объяснил задумку пользователь с ником Tanto.


И лишь некоторые из пользователей догадались, что на видео зафиксирован технологический процесс расширения путей.

«Один дебил снял видео, другой дебил выложил и ржут. Обычное расширение. Сначала кладут полотно, потом будут переносить столбы, нельзя сразу обесточить», — объяснил пользователь Александрович.

Автор видео признал правоту «специалистов», но призвал их не пытаться доказать, что голова у них больше лошадиной.

Напомним, Россия готовится запускать железнодорожное движение по Крымскому мосту, что может быть чревато катастрофой.

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