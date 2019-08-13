Катастрофа приближается: оккупанты готовятся запустить поезда по Крымскому мосту

Украина

Строители Керченского моста из России в оккупированный Крым утверждают, что протестировали систему освещения железной дороги. Так, на километровом пилотном участке, ближе к берегу соседней России, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м.

Степень освещенности путей в темное время суток проверили на соответствие проектным расчетам, сообщает Крым.Реалии.

«Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов», — заявил инженер технического надзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера.

По его словам, осветительная система двухпутной дороги состоит из почти 2,5 тысяч светильников.

«В них — около 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться в утренние часы. В случае необходимости систему можно настроить дистанционно — из Центра управления производством Крымского моста», — говорится в сообщении.

При этом, как указано в сообщении, монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Они ставятся на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги.

Строители утверждают, что железнодорожная часть моста заработает, как и планируется, в конце текущего года. Пробное железнодорожное движение по Керченском мосту планируется в августе-сентябре этого года.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Крыму заметили, что насыпи под железнодорожной частью печально известного Крымского моста начали местами рассыпаться. Наличие серьезных проблем подтверждает и видео, которое попало в сеть.

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар считает, что Крымский мост в будущем разрушится, так как построен с нарушением норм на непрочной основе.

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