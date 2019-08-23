Мир

Не того двойника выпустили: фото Путина в нелепом костюме насмешило сеть

Очередного двойника президента России Владимира Путина заметили в Сочи на церемонии открытия Кубка мира по хоккею. Фото разместил в сети украинский политолог Алексей Голобуцкий.

«Выдали штаны от более высокой версии Путина — и забыли прицепить к ушам?))», — поиронизировал он.

Как известно, в поездках у Путина часто меняется размер одежды. То костюмы сидят как влитые, то странным образом «расширяются». Все эти трансформации косвенно подтверждают версии о многочисленных двойниках российского лидера.

Напомним, в начале августа Голобуцкий также отметил несоответствие в одежде версии Путина. Тогда хозяин Кремля якобы посещал образовательный центр «Сириус».

В свою очередь российский исследователь теории «путинизма» Игорь Эйдман объясняет трансформацию образа Путина инъекциями ботокса.



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