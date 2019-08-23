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Украина

Они убивали и были готовы умереть: чем закончится конфликт Зеленского с ветеранами?

22:12 23 августа 2019 526
Владимир Зеленский
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Президент Зеленский сначала отменил парад на День Независимости. Но увидев, что ветераны будут проводить собственный парад, резко изменил свое решение, преобразовав военный парад в некое культмассовое шоу. Однако патриоты не отказались от своей идеи, и в субботу, 24 августа, Киев увидит два марша. Какие последствия это может иметь, «ФАКТАМ» рассказал известный блогер Алексей Арестович.

— Два шествия — Марш достоинства с президентом Зеленским и Марш защитников Украины — трактуют двояко: одни считают это попыткой раскола Украины, другие — попыткой объединения противоположностей…

— Пусть они сначала сойдутся или объединятся. Пока не видно ни того, ни другого. Договориться, чтобы синхронизировать мероприятия, у них не получилась, поэтому об объединении пока не приходится говорить. Что касается противостояния, думаю, с обеих сторон есть достаточно разумные люди, чтобы не допустить этого. Но де-факто оно уже есть.

Зеленский хочет прекратить войну, а альтернативный парад проводит как раз «партия войны», «партия сопротивления», которую беспокоит политика Зеленского, очень похожая на односторонние уступки российской стороне и международному сообществу. Те стремятся закончить конфликт на Донбассе, «оторвав» эту проблематику от Крыма, чего нельзя допускать ни в коем случае. Главным предметом конфликта сейчас остается степень этих уступок. И такие вещи, как перемирие (которое совсем не перемирие), отсутствие решительных заявлений относительно предложений Трампа и Макрона снова вернуться к формату G8 с Россией, беспокоят «партию сопротивления» — аж до полного неприятия.

А началось это с момента отмены парада как такового, парада, к которому привыкли военные, классического — с боевой техникой, знаменами, - и превращением его в Марш достоинства. Который все равно оказался парадом: военные будут ходить «коробкой» под режиссурой клипмейкера Алана Бадоева, который с 2014 года зарабатывал в России. И все это вызывает острое неприятие у военных и ветеранов. Это стопроцентное противостояние. Просто оно может быть цивилизованным, а может — и нецивилизованным, посмотрим. Если Зеленский столкнется с ветеранами на улице — он проиграет.

— Сейчас кремлевские СМИ особо подчеркивают то, что Зеленский ничего не получит без прямых переговоров с так называемыми «Л/ДНР» — и даже якобы уже ведет эти переговоры, таким образом отводя Россию в сторону от конфликта на Донбассе. Чем чреваты прямые переговоры с этими недореспубликами?

— Это легитимизация террористических организаций, повинных в убийстве тысяч украинских граждан, отъеме собственности и т. д., осуждаемых международным сообществом и законами Украины. Это опасный путь, который приведет Зеленского к столкновению с той самой «партией сопротивления» — никто ему этого не простит.

— В Молдове тоже была «партия войны», но тем не менее ПМР сейчас живет и здравствует, хоть и непризнанная.

— России и многим другим хотелось бы, чтобы в Украине «партия войны» тоже проиграла. Но у нас она уж больно мощная. Очень большие и быстрые уступки террористам приведут к массе уличных протестов. Только выйдет уже не то розовое сообщество, которое выходило в 2014 году, — наивное, не умеющее воевать. Выйдут люди, которые убивали и были готовы умереть ради Украины и своих убеждений. И я никому не пожелаю столкновений с ними. И меньше всего — президенту своей страны.

— После обиды Трампа на Данию, не согласившуюся продать Гренландию, появилась шутка — предложить ему купить Донбасс и Крым…

— Если Крым продавать — то Турции. Но ведь Россия будет оказывать вооруженное сопротивление. Поэтому на уровне шутки это пока и остается. Мы можем продавать сколько угодно — Крым никто не купит. Разве что после серьезного кризиса в России, который заставит ее вывести войска, лишит возможности защищаться вооруженным путем. И точно так же «Дырляндию» никто купить не захочет…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как под руководством Алана Бадоева и при участии режиссера Елены Коляденко проходила подготовка парада Зеленского ко Дню Независимости.

«ФАКТЫ» опубликовали яркие фото генеральной репетиции торжественной программы.

Онлайн-трансляцию Марша достоинства на Майдане в День Независимости Украины можно посмотреть здесь.

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