Они убивали и были готовы умереть: чем закончится конфликт Зеленского с ветеранами?

Украина

Президент Зеленский сначала отменил парад на День Независимости. Но увидев, что ветераны будут проводить собственный парад, резко изменил свое решение, преобразовав военный парад в некое культмассовое шоу. Однако патриоты не отказались от своей идеи, и в субботу, 24 августа, Киев увидит два марша. Какие последствия это может иметь, «ФАКТАМ» рассказал известный блогер Алексей Арестович.

— Два шествия — Марш достоинства с президентом Зеленским и Марш защитников Украины — трактуют двояко: одни считают это попыткой раскола Украины, другие — попыткой объединения противоположностей…

— Пусть они сначала сойдутся или объединятся. Пока не видно ни того, ни другого. Договориться, чтобы синхронизировать мероприятия, у них не получилась, поэтому об объединении пока не приходится говорить. Что касается противостояния, думаю, с обеих сторон есть достаточно разумные люди, чтобы не допустить этого. Но де-факто оно уже есть.

Зеленский хочет прекратить войну, а альтернативный парад проводит как раз «партия войны», «партия сопротивления», которую беспокоит политика Зеленского, очень похожая на односторонние уступки российской стороне и международному сообществу. Те стремятся закончить конфликт на Донбассе, «оторвав» эту проблематику от Крыма, чего нельзя допускать ни в коем случае. Главным предметом конфликта сейчас остается степень этих уступок. И такие вещи, как перемирие (которое совсем не перемирие), отсутствие решительных заявлений относительно предложений Трампа и Макрона снова вернуться к формату G8 с Россией, беспокоят «партию сопротивления» — аж до полного неприятия.

А началось это с момента отмены парада как такового, парада, к которому привыкли военные, классического — с боевой техникой, знаменами, - и превращением его в Марш достоинства. Который все равно оказался парадом: военные будут ходить «коробкой» под режиссурой клипмейкера Алана Бадоева, который с 2014 года зарабатывал в России. И все это вызывает острое неприятие у военных и ветеранов. Это стопроцентное противостояние. Просто оно может быть цивилизованным, а может — и нецивилизованным, посмотрим. Если Зеленский столкнется с ветеранами на улице — он проиграет.

— Сейчас кремлевские СМИ особо подчеркивают то, что Зеленский ничего не получит без прямых переговоров с так называемыми «Л/ДНР» — и даже якобы уже ведет эти переговоры, таким образом отводя Россию в сторону от конфликта на Донбассе. Чем чреваты прямые переговоры с этими недореспубликами?

— Это легитимизация террористических организаций, повинных в убийстве тысяч украинских граждан, отъеме собственности и т. д. , осуждаемых международным сообществом и законами Украины. Это опасный путь, который приведет Зеленского к столкновению с той самой «партией сопротивления» — никто ему этого не простит.

— В Молдове тоже была «партия войны», но тем не менее ПМР сейчас живет и здравствует, хоть и непризнанная.

— России и многим другим хотелось бы, чтобы в Украине «партия войны» тоже проиграла. Но у нас она уж больно мощная. Очень большие и быстрые уступки террористам приведут к массе уличных протестов. Только выйдет уже не то розовое сообщество, которое выходило в 2014 году, — наивное, не умеющее воевать. Выйдут люди, которые убивали и были готовы умереть ради Украины и своих убеждений. И я никому не пожелаю столкновений с ними. И меньше всего — президенту своей страны.

— После обиды Трампа на Данию, не согласившуюся продать Гренландию, появилась шутка — предложить ему купить Донбасс и Крым…

— Если Крым продавать — то Турции. Но ведь Россия будет оказывать вооруженное сопротивление. Поэтому на уровне шутки это пока и остается. Мы можем продавать сколько угодно — Крым никто не купит. Разве что после серьезного кризиса в России, который заставит ее вывести войска, лишит возможности защищаться вооруженным путем. И точно так же «Дырляндию» никто купить не захочет…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как под руководством Алана Бадоева и при участии режиссера Елены Коляденко проходила подготовка парада Зеленского ко Дню Независимости.

«ФАКТЫ» опубликовали яркие фото генеральной репетиции торжественной программы.

Онлайн-трансляцию Марша достоинства на Майдане в День Независимости Украины можно посмотреть здесь.

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