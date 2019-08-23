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Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака
Суббота, — 24 августа, — день, когда стоит наслаждаться летом и выходным днем. Но у звезд есть еще и советы для каждого знака Зодиака.
А чтобы вы знали, к чему готовиться, «Факты» предлагают вам гороскоп на 24 августа.
Овен
Меньше внимания обращайте на раздражающих вас людей, даже на родных.
Звезды советуют отправится на пикник или на прогулку.
Вас ждут лишние траты.
Телец
Тельцов предупреждают: деньги скоро закончатся, помните об этом, если вас приглашают на работу, не отказывайтесь.
Родственники сделают приятный подарок.
Не забывайте о правильном питании.
Близнецы
Могут возникнут сложности в личных отношениях, постарайтесь избежать их.
В этот день хорошо решать финансовые вопросы.
Вечер лучше провести с друзьями.
Рак
Стоит пройтись по магазинам, и порадоваться общению с близкими людьми в эти выходные дни.
Возможны неожиданные встречи с людьми, которых вы давно не видели.
Если планировали похудеть — удачный день для старта.
Лев
Сегодня вам на руку быть спокойными и уравновешенными.
Вечером могут приехать в гости старые друзья.
Осторожнее с необдуманными покупками.
Дева
Близкий человек удивит непониманием. Стоит пересмотреть отношения и откровенно поговорить.
Не лучший день для вечеринок.
Следите за давлением.
Весы
Звезды советуют заняться мелким ремонтом.
Если же решите прогуляться, можете познакомиться с интересным человеком.
Плохой день для финансовых вопросов.
Скорпион
Появилась возможность привести себя в порядок, воспользуйтесь этим.
Избегайте конфликтов с любимым человеком.
Стрелец
Хороший день для романтических встреч, но назначайте их сами.
Также хороший день для покупок.
Осторожнее с выпивкой.
Козерог
Посвятите день спорту и уборке.
Вечером в гости могут заявиться родственники.
Избегайте конфликтных ситуаций.
Водолей
Звезды советуют сходить в театр, на концерт, или на выставку.
Если вы ждете романтики, то она близко, но сегодня не день для нее.
Рыбы
Забудьте о проблемах и позвоните друзьям, с которыми давно не виделись.
День хороший также для поездки в лес или для заготовок на зиму.
Помните, что все решаете вы! Удачного дня!
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