Здоровье и медицина

Гороскоп здоровья: в субботу берегите ноги, а в среду улучшайте внешность

Прогноз самочувствия на 22—28 августа

ЧЕТВЕРГ. Повышается вероятность простудиться, поэтому старайтесь избегать сквозняков, не пейте холодные напитки. У представителей Тельца и Рака могут обостряться фарингит, тонзиллит. Стоит сходить на консультацию к гастроэнтерологу, проктологу. Полезна дыхательная гимнастика. Лучше отказаться от острой пищи, которая агрессивно воздействует на слизистую.

ПЯТНИЦА. Ослаблены дыхательные пути. Могут обостряться заболевания легких и бронхов. В первую очередь следует беречься представителям Близнецов и Козерога. Возможны ухудшения у людей, страдающих остеохондрозом, ревматизмом. Высока вероятность травм, наиболее уязвимы руки и позвоночник. Хорошее время для того, чтобы избавляться от курения и других вредных привычек.

СУББОТА. Берегите ноги, так как повышается риск травм. Может обостряться остеохондроз. Удачное время для лечения заболеваний бронхов и легких, что следует взять на заметку представителям Близнецов и Козерога, у которых есть проблемы. Рекомендуются процедуры, способствующие очищению кишечника. Стоит заняться лечением зубов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Старайтесь не переедать, поскольку могут беспокоить отрыжка, изжога, боли в животе. Тем, кто родился под знаками Рака и Девы, надо беречь желудок. Ослаблена нервная система, поэтому рекомендуется пить успокаивающие травяные отвары. Могут о себе напомнить заболевания суставов. Отдавайте предпочтение растительной пище.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Берегитесь пищевых отравлений. У представителей Тельца, Рака и Девы могут обостряться аллергические и кожные недуги. Хорошее время для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется придерживаться диеты. Удачный период для того, чтобы избавляться от вредных привычек.

ВТОРНИК. Возможны ухудшения у людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В первую очередь следует беречься тем, кто родился под знаками Льва и Скорпиона. Полезны успокаивающие травяные чаи и отвары. Рекомендуется лечить заболевания глаз, что стоит взять на заметку представителям Овна и Водолея. Налегайте на ягоды и овощи.

СРЕДА. Рекомендуется заняться улучшением внешности. Можно записаться на прием к дерматологу или косметологу, особенно представителям Рака и Льва. Удачное время для стрижки. Надо беречься людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Важно не забывать принимать ежедневные лекарства сердечникам и гипертоникам. Лучше отказаться от жирной и жареной пищи.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшую неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter