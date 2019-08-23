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Избили палками ради забавы: после нападения хулиганов скончался отец двоих детей
В субботу, 17 августа, в Южноукраинское отделение полиции в Николаевской области из больницы поступило сообщение о том, что в реанимацию в тяжелом состоянии доставлен местный житель с травмами головы и туловища. От полученных телесных повреждений мужчина впал в кому.
Как сообщили «ФАКТАМ» в Первомайском отделе полиции, после проведения розыскных мероприятий оперуполномоченные криминальной полиции в течение суток установили личности злоумышленников, причастных к совершению преступления. Ими оказались 18-ти и 22-летние жители Доманевского района, которые приехали в Южноукраинск на заработки.
По информации правоохранителей, задержанных, вечером 17 августа они проводили время в развлекательных заведениях города, употребляя спиртное. Между ними и другой компанией произошла драка. После конфликта все его участники разошлись.
Но затем эти два парня, стремясь к «реваншу», вооружились деревянными палками и пошли по улицам города в поисках «приключений». Около 2:00 ночи на бульваре Школьном, увидев случайного прохожего мужчину, они набросились на него и стали избивать палками по голове и туловищу, а затем, оставив пострадавшего без сознания на месте преступления, ушли.
По согласованию с местной прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Потерпевший, которого доставили в реанимацию провел в коме шесть дней и скончался.
По сообщениям СМИ, погибший — 36-летний житель Южноукраинска Михаил Мельник. Без отца остались двое несовершеннолетних детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Озеро Киверцивского района Волынской области средь бела дня старшеклассники зверски избили и ограбили своего учителя. Они забрали у педагога сумку, в которой было несколько сотен гривен, мобильный телефон и мелкая бытовая техника.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?