Никаких ограничений: Супрун рассказала, что нужно знать родственникам пациентов больниц

Здоровье

Посетители любого возраста имеют право свободно находиться рядом с пациентами в отделениях интенсивной терапии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это право обеспечивает учреждение здравоохранения. Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая укоряла украинцев за непрофильные вызовы бригад скорой медицинской помощи, написала на своей странице в Facebook.

Чиновница отметила, что закрытые реанимационные отделения, в которые родственников пускают по часам, — это пережиток советского прошлого.

По ее словам, проведенным в феврале этого года исследованием выявлено, что открытыми отделения интенсивной терапии являются только в одном из пяти случаев: 21% посетителей имели беспрепятственный доступ в круглосуточном режиме. Зато каждому десятому пришлось оспаривать право на вход. У 4% от родственников требовали взятки.

Чиновница отмечает, что частично такая закрытость связана с неготовностью медицинского персонала к изменениям, частично — с неосведомленностью самих пациентов. Только половина опрошенных знали, что можно посещать пациентов в отделении интенсивной терапии.

«В развитых странах пребывание близких родственников пациентов в отделениях интенсивной терапии — обычная практика. Конечно, есть четко прописанные правила, которые нельзя нарушать. Если их соблюдать, это вовсе не мешает врачам в работе, а пациенту помогает выздороветь. Это пример пациенто-ориентированной медицины, к которой мы стремимся в Украине», — пишет Супрун.

По ее словам, министерство подготовило плакаты, которые медучреждения должны вывешивать у отделений интенсивной терапии. В них есть информация о правилах допуска, а также алгоритм действий: что делать, если не допускают.

Супрун еще раз напомнила, что право на допуск к пациенту любого возраста действует 24/7 и обеспечивается учреждением здравоохранения. Один посетитель может находиться у постели пациента без временных ограничений. Одновременно у пациента может быть не более двух человек. Исключения обсуждаются с врачом. Посетителем может быть не только родственник.

При посещении отделений интенсивной терапии доктор посоветовала иметь при себе антисептическую жидкость для дезинфекции рук.

Людям с простудой медик советовала не заходить в палату и не подвергать близкого человека и других пациентов опасности. Не стоит заходить в реанимацию и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или с сильным запахом табака.

Перед тем как посетить тяжелобольного, доктор советует настроиться и сдерживать эмоции. Также не стоит спорить с медперсоналом и мешать ему работать.

Напомним, Ульяна Супрун советовала, что нужно делать, чтобы сохранить сердце здоровым, а также делилась секретами правильного и недорогого питания.

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