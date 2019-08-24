Playboy впервые назвал девушкой месяца трансгендерную моделью из Азии (фото)

Шоу-бизнес

Популярный журнал Playboy представил девушку августовского номера — ей стала 35-летняя Джина Росеро из Филиппин. Выбор примечателен тем, что она стала первой моделью-трансгендером из Азиатско-Тихоокеанского региона, попавшей в культовый журнал, пишет eg. ruсо ссылкой на Fappening.

Издание указывает, что сам факт появления модели-трансгендера в Playboy уже вряд ли может кого-то удивить — у этого издания поистине долгая история в вопросах предоставления равных прав разным моделям. Так, Хью Хефнер стал первым издателем, поместившим на обложку трансгендерную модель, еще в 80-х (ей стала Кэролайн Коссей).

В ноябре 2017 года девушкой месяца стала трансгендерная модель Инес Рау — таким образом редакция тогда решила почтить память Хефнера и отдать дань уважения его смелой позиции (издатель скончался в сентябре 2017 года). Ну, а в 2018-м впервые в истории трансгендера на обложку поместил и немецкий Playboy.

«Быть частью культовой семьи Playboy, которая давно выступает за свободу и индивидуальность, — это то, что я принимаю с большой ответственностью», — отметила в одном из интервью Джина.

Издание сообщает, что модельная карьера Росеро началась, когда ей был 21 год. За это время она успела посотрудничать с рядом модных брендов, сняться для обложки Harper's Bazaar India, а также в клипе The Weekend The Knowing.

Росеро также призналась, что долгое время скрывала то, что она трансгендер, так как это могло негативно повлиять на ее карьеру, но в итоге совершила каминг-аут в 2014 году, так как, по ее словам, устала жить двойной жизнью.

«Как первая трансгендерная модель из Азиатского-Тихоокеанского региона, я рада, что своим примером показываю, что мечты сбываются. Я также надеюсь, что каждый, на кого навешивают ярлык „другой“, почувствует, что в этом их сила», — заявила Джина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проживающий в американском штате Техас 28-летний Уайли Симпсон благополучно родил сына своему жениху — 28-летнему Стивену Гаету. Отмечалось, что трансгендер Уайли, который пришел в этот мир девочкой, неожиданно забеременел во время переходного периода от женщине к мужчине. В то время он принимал тестостерон и у него уже не было месячных, хотя остались женские репродуктивные органы. Врачи уверяли, что беременность исключена. Однако зачатие все же произошло, что стало большим сюрпризом для Уайли и его возлюбленного.

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