Гигантская Нибиру затмила Солнце, зловещее фото вызвало панику в Сети

Мир

Известный пециалист по аномальным явлениям Скотт Уорринг из Тайваня разглядел гигантское НЛО рядом с солнцем на одном из снимков NASA, сделанным устройством EHO 195 SOHO, показывающим диск светила через фильтр зеленого цвета. Об этом пишет Медиакратия со ссылкой на UFOsightseeingsDaily.

По мнению специалиста, создателями странного объекта могли стать пришельцы с Нибиру — гигантской планеты-убийцы, которая якобы движется к Земле и уже 30 августа уничтожит все живое на нашей планете.

Сначала Скотт Уорринг принял НЛО на солнечный протуберанец, но присмотревшись увидел огромное количество очертаний прямоугольной формы, что натолкнуло его на мысль о том, что объект был создан искусственно.

Уфолог обратил внимание и на то, что НЛО в 10 раз превышает габариты Земли.

По мнению сторонников конспирологии, построить такой объект могут только очень продвинутые как в интеллектуальном, так и в техническом плане цивилизации, и эти выводы не противоречат предположению о принадлежности НЛО к планете Нибиру.

К тому же официальная наука никак не прокомментировала наличие странных объектов на снимках EHO 195 SOHO.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одной из самых распространенных версий, почему на Земле может в одночасье прекратиться жизнь, астрологи, нумерологи, конспирологи и прочие предсказатели называют возможное столкновение с Землей зловещей планеты-убийцы Нибиру.

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