- 08:21 Воевал на Донбассе, а умер в отпуске: в сети волна скорби из-за смерти сержанта ВСУ
- 08:09 Как Украина празднует День независимости: онлайн-трансляция и реакция соцсетей
- 07:55 На Донбассе нашли новые укрепления боевиков "ДНР": что происходит
- 07:50 Где смотреть онлайн бой Ковалев – Ярд: расписание трансляций чемпионского поединка
- 07:36 Благодаря стволовым клеткам удается восстановить ткань зубов
- 07:21 Стало известно, кто может возглавить Минздрав вместо Супрун
- 07:07 День Независимости Украины 2019: открытки, песни и поздравления с праздником
- 06:55 Над Крымом подняли флаг Украины: в сеть попало яркое видео
- 06:45 Без водорослей и медуз: назван «самый чистый» курорт на Азовском море
- 06:41 День Независимости Украины: онлайн-трансляция Марша достоинства на Майдане
- 06:29 Марш защитников Украины в центре Киева: онлайн-трансляция шествия по случаю Дня Независимости
- 06:15 Выплаты не от государства: как заработать пенсию на уровне 14 тысяч гривен
Где смотреть онлайн бой Ковалев – Ярд: расписание трансляций чемпионского поединка
В субботу, 24 августа, в Челябинске на Traktor Arena пройдет бой между обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и непобедимым претендентом из Великобритании Энтони Ярдом (18 побед, 17 из них — нокаутом).
Накануне боксеры приняли участие в обязательной церемонии взвешивания. Опытный россиянин оказался на 300 грамм тяжелее своего соперника — его весе составил 79,2 кг, в то время как весы под британцем показали 78,9 кг. После этого спортсмены встретились лицом к лицу и провели завершающую дуэль взглядов, которая получилась продолжительной — Ковалев и Ярд не могли отвести глаз друг от друга на протяжении полутора минут.
Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке более опытному Ковалеву. К примеру, букмекерская контора «Фаворит спорт» дает на его победу коэффициент 1,59 (досрочную — 2,10), в то время как успех Ярда оценивает коэффициентом 2,4 (досрочное завершение — 3,00).
В прямой трансляции бой покажет российский «Первый канал». Начало трансляции — в 21:25 по киевскому времени, ориентировочное начало самого поединка — около 22:00. Также за перипетиями титульной встречи можно следить на британском «BT Sport 2» и американском ESPN+.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ковалев и Ярд провели дуэль взглядов перед чемпионским боем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...