Где смотреть онлайн бой Ковалев – Ярд: расписание трансляций чемпионского поединка

Спорт

В субботу, 24 августа, в Челябинске на Traktor Arena пройдет бой между обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и непобедимым претендентом из Великобритании Энтони Ярдом (18 побед, 17 из них — нокаутом).

Накануне боксеры приняли участие в обязательной церемонии взвешивания. Опытный россиянин оказался на 300 грамм тяжелее своего соперника — его весе составил 79,2 кг, в то время как весы под британцем показали 78,9 кг. После этого спортсмены встретились лицом к лицу и провели завершающую дуэль взглядов, которая получилась продолжительной — Ковалев и Ярд не могли отвести глаз друг от друга на протяжении полутора минут.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке более опытному Ковалеву. К примеру, букмекерская контора «Фаворит спорт» дает на его победу коэффициент 1,59 (досрочную — 2,10), в то время как успех Ярда оценивает коэффициентом 2,4 (досрочное завершение — 3,00).

В прямой трансляции бой покажет российский «Первый канал». Начало трансляции — в 21:25 по киевскому времени, ориентировочное начало самого поединка — около 22:00. Также за перипетиями титульной встречи можно следить на британском «BT Sport 2» и американском ESPN+.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ковалев и Ярд провели дуэль взглядов перед чемпионским боем.

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