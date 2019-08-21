25.08 / 25.33 27.74 / 28.16
Киев: +30
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ковалев – Ярд: боксеры провели дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)

19:57 21 августа 2019 92
Ковалев – Ярд: боксеры провели дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 24 августа, в Челябинске пройдет бой между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и претендентом на титул непобедимым британцем Энтони Ярдом (18 побед, 17 из них — нокаутом). Ориентировочное начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

За трое суток до встречи боксеры провели дуэль взглядов на Traktor Arena, на которой и пройдет бой. Ковалев был предельно сосредоточен и практически не улыбался, а вот Ярд вел себя непринужденно и в некоторой степени даже самоуверенно. При этом первым взгляд от оппонента отвел россиянин.

«У меня есть ощущение, что Сергей Ковалев на самом деле не хочет драться со мной. Он думает: „У этого парня только 18 поединков на профи-ринге и 12 боев в любителях, а я будущий член Международного зала боксерской славы. Я не могу позволить ему приехать и побить меня“. Но именно это и произойдет. Я чувствую, что заставляю Ковалева нервничать. Я простой парень с Восточного Лондона, начавший заниматься боксом в 19-летнем возрасте и проложивший свой путь наверх. Мое имя теперь на слуху. Я покажу, что у меня есть будущее», — поделился своими настроем перед боем Ярд с сайтом Boxing Scene.

Ковалеву, видимо, эти слова очень не понравились. «Я покажу, кто здесь босс. Энтони Ярд может заявлять все что угодно, однако говорить и делать — это две разные вещи. Меня бесят такие парни, как он. Я обещаю, Ярд заплатит за все, что он публиковал в социальных сетях и говорил. Он просто ребенок, а не лев. Маленький львенок», — приводит слова обладателя чемпионского пояса издание Metro.

Добавим, что следующим соперником Ковалева может стать Александр Гвоздик. Это произойдет в том случае, если россиянин и украинец, сотрудничающие с промоутерской компанией Top Rank, выиграют свои ближайшие бои (Ковалев против Ярда, а Гвоздик — против Бетербиева).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергея Ковалева, ведшего себя неадекватно, высадили из самолета в США.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер