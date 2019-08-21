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Ковалев – Ярд: боксеры провели дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)
В субботу, 24 августа, в Челябинске пройдет бой между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и претендентом на титул непобедимым британцем Энтони Ярдом (18 побед, 17 из них — нокаутом). Ориентировочное начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.
За трое суток до встречи боксеры провели дуэль взглядов на Traktor Arena, на которой и пройдет бой. Ковалев был предельно сосредоточен и практически не улыбался, а вот Ярд вел себя непринужденно и в некоторой степени даже самоуверенно. При этом первым взгляд от оппонента отвел россиянин.
Intense!— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 21 августа 2019 г.
Sergey Kovalev and Anthony Yarde stare each other down ahead of their title fight in Russia#KovalevYarde pic.twitter.com/FUbEnTTneJ
«У меня есть ощущение, что Сергей Ковалев на самом деле не хочет драться со мной. Он думает: „У этого парня только 18 поединков на профи-ринге и 12 боев в любителях, а я будущий член Международного зала боксерской славы. Я не могу позволить ему приехать и побить меня“. Но именно это и произойдет. Я чувствую, что заставляю Ковалева нервничать. Я простой парень с Восточного Лондона, начавший заниматься боксом в 19-летнем возрасте и проложивший свой путь наверх. Мое имя теперь на слуху. Я покажу, что у меня есть будущее», — поделился своими настроем перед боем Ярд с сайтом Boxing Scene.
Ковалеву, видимо, эти слова очень не понравились. «Я покажу, кто здесь босс. Энтони Ярд может заявлять все что угодно, однако говорить и делать — это две разные вещи. Меня бесят такие парни, как он. Я обещаю, Ярд заплатит за все, что он публиковал в социальных сетях и говорил. Он просто ребенок, а не лев. Маленький львенок», — приводит слова обладателя чемпионского пояса издание Metro.
Добавим, что следующим соперником Ковалева может стать Александр Гвоздик. Это произойдет в том случае, если россиянин и украинец, сотрудничающие с промоутерской компанией Top Rank, выиграют свои ближайшие бои (Ковалев против Ярда, а Гвоздик — против Бетербиева).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергея Ковалева, ведшего себя неадекватно, высадили из самолета в США.
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