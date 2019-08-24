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Украина — Италия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
В воскресенье, 25 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет второй матч в рамках финального турнира чемпионата Европы по волейболу. Соперницами наших девушек станут чемпионки мира и двукратные чемпионки Европы — итальянки.
В турнире, который продлится до 8 сентября, принимают участие 24 команды, поделенные на четыре группы. На финальном этапе подопечные Гария Егиазарова попали в группу В, матчи которой проходят в Польше, где ее соперницами являются команды Польши, Италии, Португалии, Бельгии и Словении. В 1/8 финала пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.
Отметим, что наша сборная не может одержать победу в финальном турнире европейского первенства вот уже 16 лет. В 2003-м «желто-синие» выиграли два матча из пяти, но не смогли пробиться в плей-офф, после чего на двух турнирах, в которых принимали участие (в 2011-м и 2017-м), проиграли все матчи.
В стартовом матче против Бельгии неприятная серия продлилась для наших девушек — подопечные Гария Егиазарова уступили соперницам в трех сетах (10:25, 19:25, 22:25). А вот итальянки, наоборот, начали выступление с уверенной победы над Португалией — 3:0 (25:15, 25:14, 25:13).
Чемпионат Европы-2019, финальный турнир
25 августа (воскресенье)
Украина — Италия 22:00 «UA: Перший»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины стартовала с разгромного поражения на женском ЧЕ по волейболу.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».