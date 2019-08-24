Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон заработала за год больше всех других актрис в мире (фото)

В пятницу, 23 августа, американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире. Первое место заняла Скарлетт Йоханссон. 34-летняя кинозвезда заработала в период с июня 2018 по июнь 2019 года 56 миллионов долларов.

Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы

Издание отмечает, что эти деньги принесла Скарлетт роль Наташи Романофф или Черной вдовы в фильме «Мстители: Завершение», который вышел в прокат в нынешнем году и собрал 2 миллиарда 796 миллионов долларов на данный момент. Картина стала самой кассовой в истории, побив рекорд «Аватара». Йоханссон в образе Черной вдовы появляется также во всех предыдущих частях «Мстителей», в трех частых «Железного человека», в «Капитане Марвеле». А в 2020 году зрители и вовсе увидят фильм «Черная вдова».

София Вергара

Второе место досталось Софии Вергаре. 10 июля уроженке Колумбии исполнилось 47 лет. В первую очередь, София прославилась своими ролями в сериалах и уже несколько лет подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых телеактрис в мире. Но в этот раз Forbes включил Вергару и в этот список с доходом в размере 44,1 миллиона долларов. Актриса стала звездой фильмов «Склонность» и «Завзятые мошенники».

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун вернула себе место в списке (ее не было в первой десятке в прошлом году) и сразу заняла третью строчку. Годовой доход 43-летней актрисы составил 35 миллионов долларов. Такие деньги ей помогли заработать роли в фильмах «Снова дома» и «Складки времени».

Николь Кидман в фильме "Аквамен"

Четвертое место занимает в рейтинге Forbes Николь Кидман. Ее годовой доход составил 34 миллиона долларов. Львиную долю этой суммы 52-летней актрисе принесла роль в фильме «Аквамен».

Дженнифер Анистон

Попала в первую пятерку также Дженнифер Анистон, отметившая в феврале нынешнего года свое 50-летие. Ей удалось заработать за год 28 миллионов долларов. Причем, как отмечает Forbes, эти деньги достались Дженнифер благодаря тому, что в большинстве своих последних фильмов она является не только актрисой, но и исполнительным продюсером. Анистон уже год активно сотрудничает с компанией Netflix. Именно там были сняты картины «Пампушка» и «Загадочное убийство».

Кейли Куоко

Кейли Куоко заняла шестое место с годовым доходом 25 миллионов долларов. После закрытия суперпопулярного комедийного сериала «Теория Большого взрыва», в котором 33-летняя актриса на протяжении многих лет играла главную женскую роль, ей приходится отвоевывать себе место под солнцем в других проектах, включая кинокартины.

Элизабет Мосс

Элизабет Мосс оказалась на седьмом месте с заработком в размере 24 миллиона долларов. В июле американской актрисе исполнилось 37 лет. Она ворвалась в число самых востребованных актрис в Голливуде благодаря успеху сериала «Рассказ служанки», в котором играет главную роль. От предложений сняться в кино теперь нет отбоя. За год Мосс сыграла в семи фильмах! В их число вошли, например, ставший уже культовым ужастик «Мы» и комедийный боевик «Королевы криминала».

Марго Робби в фильме "Однажды в... Голливуде"

Марго Робби заработала за год 23,5 миллиона долларов. Звезда фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» оказалась на восьмом месте в списке. В июле уроженке Австралии исполнилось 29 лет.

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Марго очень много снимается. Еще одним заметным фильмом, вышедшем в прокат в период с июня 2018 по июнь 2019 года стала историческая драма «Мария — королева Шотландии».

Шарлиз Терон в фильме "Опасный бизнес"

Шарлиз Терон заняла девятое место. Доход «Атомной блондинки» составил 23 миллиона долларов. Эти деньги ей принесли роли в фильмах «Талли», «Опасный бизнес» и «Сумасшедшая парочка». 7 августа Терон исполнилось 44 года.

Эллен Помпео

Замыкает десятку самых высокооплачиваемых актрис в мире 49-летняя Эллен Помпео. Ее годовой доход составил 22 миллиона долларов. Звезда сериала «Анатомия страсти» в прошлом году занимала третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактрис.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рейтинг самых высокооплачиваемых киноактеров в мире. Его возглавил в 2019 году Дуйэн Джонсон.

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