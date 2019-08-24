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Зеленский посмертно присвоил звание "Герой Украины" Андрею Волосу, закрывшему собой раненого товарища
Президент Владимир Зеленский вручил звезду Героя Украины родным украинского военного Андрея Волоса, который 28 июня 2019 года закрыл собой раненого офицера. В этот момент его сразила пуля снайпера.
Военный отмечен высокой наградой «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».
Андрей Волос в 2015—2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018-м — операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Указ о награждении сержанта Зеленский подписал в конце июня. Он стал первым указом о посмертном награждении для президента.
Церемония награждения проходит в эти минуты на Майдане Незалежности.
Напомним, на церемонии президент Зеленский объяснил, за что он любит Украину, которую Россия лишила двух ее детей — Крыма и оккупированного Донбасса.
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