Украина

Президент Владимир Зеленский вручил звезду Героя Украины родным украинского военного Андрея Волоса, который 28 июня 2019 года закрыл собой раненого офицера. В этот момент его сразила пуля снайпера.

Военный отмечен высокой наградой «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Андрей Волос в 2015—2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018-м — операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Указ о награждении сержанта Зеленский подписал в конце июня. Он стал первым указом о посмертном награждении для президента.

Церемония награждения проходит в эти минуты на Майдане Незалежности.

Напомним, на церемонии президент Зеленский объяснил, за что он любит Украину, которую Россия лишила двух ее детей — Крыма и оккупированного Донбасса.

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