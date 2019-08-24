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Спорт

Непобедимый украинский боксер избил россиянина в США: полное видео боя

10:40 24 августа 2019 255
Непобедимый украинский боксер избил россиянина в США: полное видео боя
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В городе Брокен-Арроу (штат Оклахома, США) прошел бой во второй легчайшей весовой категории (до 55,3 кг) между не знающим поражений украинским боксером Арнольдом Хегаем (16 побед, 10 из них — нокаутом, 1 ничья) и россиянином Владимиром Тихоновым (17 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения).

Уроженец поселка Лиманское, что в Одесской области, хоть и уступил сопернику в общем количестве выброшенных ударов, заметно превзошел россиянина в качестве попаданий.

В результате, по итогам боя, который продлился все восемь раундов, судьи единогласным решением отдали победу украинцу — трое рефери выставили одинаковый счет 80:72 в пользу Хегая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер-нокаутер эффектно победил соперника в США.

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