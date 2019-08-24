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Украина

Стало известно, зачем российский омбудсмен срочно прилетела в Украину

11:33 24 августа 2019 1513
Татьяна Москалькова
Инф. «ФАКТОВ»

Срочное прибытие российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Киев связано с выполнением ею поручения президента Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на собственный источник в Кремле.

По информации этого источника, в ходе переговоров с Макроном Путину якобы установили конкретный срок проведения обмена заложниками и военнопленными.

«Сейчас жуткий переполох в „управлении приграничного сотрудничества РФ“, и у „силовиков“, как это поручение выполнить. Тянуть больше нельзя, в личных договоренностях с Макроном, было сказано, что обмен произойдёт в течение недели», — говорится в сообщении канала.

Что же касается Москальковой, то она, утверждает Артур Журбенко из «Правового контроля Украины», пыталась убедить Вышинского согласиться на внесение его имени в список на обмен.

Ранее СМИ сообщили о подготовке первого в 2019 году обмена пленными и заложниками, который планируется провести до конца августа. По предварительным данным, в Украину могут вернуться Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а некоторые военнопленные моряки. Однако в списки для обмена не включили украинского политзаключенного № 1 — кинорежиссера Олега Сенцова.

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