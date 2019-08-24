- 12:52 Робот "Федор" не помог: Россия потерпела новое космическое фиаско
- 12:39 Украина празднует День независимости: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 12:37 Марс и Венера в знаке Девы: что это значит для всех знаков зодиака
- 12:31 29 августа ежегодно будут отмечать День памяти защитников Украины
- 12:25 Девушки почтенного возраста: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле порадовали поклонников
- 12:07 Без скандала не обошлось: мать погибшего военного медика не пустили на марш к Зеленскому
- 11:45 Марш защитников Украины в центре Киева: онлайн-трансляция шествия по случаю Дня Независимости
- 11:33 Стало известно, зачем российский омбудсмен срочно прилетела в Украину
- 11:30 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Олимпик»: расписание трансляций матчей 5-го тура чемпионата Украины
- 11:04 "Мы все тащили "кравчучки" и резали купоны: полный текст выступления Зеленского на Крещатике
- 10:58 Шикарное платье и сине-желтые украшения: как Тина Кароль пела гимн Украины на крыше в центре Киева
- 10:55 День Независимости Украины 2019: красивые поздравления и яркие открытки
Стало известно, зачем российский омбудсмен срочно прилетела в Украину
Срочное прибытие российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Киев связано с выполнением ею поручения президента Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на собственный источник в Кремле.
По информации этого источника, в ходе переговоров с Макроном Путину якобы установили конкретный срок проведения обмена заложниками и военнопленными.
«Сейчас жуткий переполох в „управлении приграничного сотрудничества РФ“, и у „силовиков“, как это поручение выполнить. Тянуть больше нельзя, в личных договоренностях с Макроном, было сказано, что обмен произойдёт в течение недели», — говорится в сообщении канала.
Что же касается Москальковой, то она, утверждает Артур Журбенко из «Правового контроля Украины», пыталась убедить Вышинского согласиться на внесение его имени в список на обмен.
Ранее СМИ сообщили о подготовке первого в 2019 году обмена пленными и заложниками, который планируется провести до конца августа. По предварительным данным, в Украину могут вернуться Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а некоторые военнопленные моряки. Однако в списки для обмена не включили украинского политзаключенного № 1 — кинорежиссера Олега Сенцова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!