Девушки почтенного возраста: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле порадовали поклонников (фото)

Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вакуле, которых недавно раскритиковали в сети, порадовали поклонников новым фото.

На снимке, который Алла Пугачева опубликовала в Instagram, нарядные певицы делают селфи, а у Вайкуле на голове — кокошник.

«Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых», — подписала фото певица.

Поклонники Пугачевой и Вайкуле умилились. «Вот как раз девушки этого возраста и умеют получать настоящие удовольствия от жизни! Молодцы, девчули!», «Мои красотки! Вы огонь! Вдохновляюсь вами! Здоровья вам, любви и творческих узбеков!», — пишут комментаторы певицам.

Напомним, недавно Лайма Вайкуле приезжала в Украину и дала откровенное интервью «Фактам».



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