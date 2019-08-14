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«Вредно столько бухать»: Пугачеву и Вайкуле раскритиковали за очередное «пьяное» видео
Юморист Максим Галкин, папа «чудо-ребенка» Лизы, выложил в Сети очередное видео со своей супругой Аллой Пугачевой и ее подругой Лаймой Вайкуле. Ролик был снят в Юрмале, где Примадонна традиционно проводит с семьей лето.
А так как берега Прибалтики изобилуют песчаными дюнами, то телеведущий подписал свое видео «Дамы с дюн попали в сети».
При этом он провел шутливую аналогию между словам «Сеть» в значении «Интернет» и рыбацкой сетью.
На видео Примадонна накрывает подругу сеткой. «Где я?» — спросила Вайкуле. «Как где? Ты в социальных сетях, сбылась твоя мечта, детка!» — ответила ей певица. «Иди ко мне», — позвала Примадонну артистка, затягивая в сети.
«Ни за что, ни за что…» — пыталась сопротивляться Пугачева. «Мы дамы с дюн! А те, кто нам подражает, те дамы без дюн», — хором произнесли подруги, рассмеявшись.
Часть поклонников традиционно пришла в восторг от увиденного.
«Молодцы, девки», «Максим, снимайте почаще этих двух дам с дюн, каждый раз смеюсь аж до боли в скулах», «Юмор и положительные эмоции, это гарантия долгой и счастливой жизни. Просто молодцы!», «Две девчонки, выглядят моложе, чем раньше», «Как Примадонна хорошо выглядит! Вот что счастье делает с женщиной!», «Такие они потрясающие! Выглядят бесподобно!» — пишут они в комментариях под постом.
В то же время многие пользователи были не так добры к «шуткам» Пугачевой и Вайкуле:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в Сеть попало «веселое» видео, на котором старые подруги Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пытаются «шутить» с Максом Галкиным, но слова даются им с трудом. На видео подруги выглядят уставшими, счастливыми и… нетрезвыми. В конце видео Пугачева передала привет в Израиль, как заметила Вайкуле — ухажеру, но после удивленного вскрика Галкина попыталась исправить ситуацию и отметила, что Примадонна все же передала привет своему поклоннику.
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