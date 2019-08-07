«Я поняла, что умираю»: Лайма Вайкуле сделала откровенное признание «ФАКТАМ»

Шоу-бизнес

По дороге в Одессу, где впервые пройдет фестиваль Laima Rendezvous, популярная латвийская певица Лайма Вайкуле заехала в Киев. Она поселилась в одной из модных гостиниц в самом центре столицы, сходила на шопинг в известный магазин брендовых вещей и пообщалась с журналистами. В свои 65 лет Лайма Вайкуле прекрасно выглядит и достаточно откровенна. Ранее в сети обсуждали слухи о возможном приезде в Украину Аллы Пугачевой. Говорили, что Примадонна станет тайной гостьей фестиваля «Рандеву».

— Мне кажется, обо мне уже известно практически все, — призналась «ФАКТАМ» Лайма Вайкуле. — Есть лишь несколько вещей, которые я не расскажу никогда и никому. Идея фестиваля в Одессе родилась у меня весной нынешнего года. Мы сидели с друзьями и говорили о том, что музыкальные встречи лучше всего проходят в курортных городах. Посмотрите на Сан-Ремо, Монако, Юрмалу. Вот и решили попробовать провести «Рандеву» в Одессе. Три дня, начиная с 8 августа, на сцене Летнего театра Морвокзала будут выступать известные украинские артисты, мои музыканты и, конечно, я. Кстати, исполню новую песню, написанную Раймондом Паулсом. Подобный фестиваль проходит в Юрмале уже пять лет. Думаю, что через пять лет и в Одессе он будет одним из самых ярких событий лета.

— Известно, что вы еще и режиссер фестиваля в Юрмале…

— В Одессе несколько иначе. Здесь я это делаю впервые, поэтому подбор артистов и программы передала на попечение местным режиссерам. Прислушиваюсь к ним и сама. Признаюсь, мне самой не терпится познакомиться со многими украинскими артистами, которые, уверена, станут для меня музыкальным открытием. Я знаю лично лишь нескольких — в восторге от Димы Монатика и Алексеева. Очень хочется познакомиться с Арсеном Мирзояном.

— Вы прекрасно выглядите, раскройте секрет вашей диеты!

— Я никогда не придерживалась диет. Наверное, в каком-то смысле мне повезло. Я просто не люблю есть. С этим связана одна интересная история. Когда-то я опозорилась на одном из телеэфиров. Снималась программа, на которую меня пригласили, но я не была в курсе, какая тема будет рассматриваться. Немного опоздала, и когда зашла в студию там уже выступал какой-то очень известный повар, показывавший чудеса кулинарии. Ведущий тут же у меня спросил: «Лайма, как вы относитесь к еде?» Я не раздумывая ответила: «Это для меня лишь топливо.» Звездный повар так оскорбился, что я не оценила его искусство, что после программы пригласил в ресторан всех, кроме меня. Но я действительно не хочу тратить время на еду. Поэтому, наверное, никогда не испытывала проблем с весом. Правда, скоро бросаю курить, так что возможно начну полнеть. И в следующем году на фестиваль в Одессу приеду уже щекастая.

— Сколько чемоданов с нарядами вы привезли в Украину?

— Ой, это моя больная тема. Я всегда вожу с собой много костюмов. Сейчас они поместились в четыре чемодана! Вы же знаете, что концертные наряды я создаю себе сама. Обычно я покупаю брендовые вещи, а затем начинаю их перекраивать под себя: разрезаю, сшиваю. Мне это нравится и доставляет удовольствие. Конечно, я с радостью поработала бы с Гальяно, но пока это лишь мечта. Что касается повседневной одежды, то я предпочитаю брюки. И очень люблю свободную одежду, которая ничего мне не пережимает и не сковывает. Да, это немного странно, имея такую прекрасную фигуру, как у меня, но тем не менее…

— Помните свою первую встречу с Одессой?

— Я никогда ее не забуду! Это было еще на заре моей гастрольной деятельности, в Советском Союзе. У меня был большой концерт на одесском стадионе, и мы приехали в город с несколькими фурами, в которых были массивные декорации. Мои музыканты стояли на сцене на специальных конструкциях высотой с трехэтажный дом. Помню, я выступала, что-то очень чувственно изображала и облокотилась на перила. И в этот момент вдруг поняла, что умираю. Оказалось, меня ударило током. Тогда микрофоны были еще с проводами, я его отбросила в сторону, ничего сказать не могу. Помню, как смотрела на своего пианиста, который стоял чуть выше и хотела сказать: «Помогите!» Но слова не слетали у меня с губ. Потом сказали, что в этот момент у меня просто сократились все мышцы лица. Я в этом состоянии как-то спустилась со второго этажа и все время думала: «Сердце, сердце…» Меня отвели за кулисы, я оклемалась, в это время музыканты играли инструментальную музыку. Когда вернулась на сцену, весь стадион кричал: «Лайма, мы за тебя волнуемся!» Это было очень трогательно. У меня будто открылось второе дыхание, и я отработала концерт до конца.

— Вы ведь снимались однажды в кино! И тоже в Одессе.

— Это был хороший опыт, после которого я поняла, что работать в кино намного проще, чем выступать на сцене. Это была моя единственная попутка сняться, но я даже не помню, как назвался фильм. Меня до этого часто приглашали в кино, но я всегда отказывалась. Мне казалось, что я просто не справлюсь с ролью. Помню, меня приглашали даже в «Гардемарины, вперед!», предлагали одну из главных ролей, но я отказалась. А потом решила попробовать, не читая даже сценарий. Съемки были ужасными, я со всеми поругалась. В общем, однажды Раневская очень хорошо сказала: «Плохо сняться в кино все равно, что „наплевать в вечность“», правда, Раневская подобрала слово покрепче. Так вот, я уже это сделала.

— Как вы восстанавливаете силы, снимаете стресс?

— Если мне грустно, я просто грущу. Любые переживания человек должен пройти. Как я снимаю стресс? Выпиваю 50 грамм виски. Если бы была пьяницей, то давно уже спилась бы, но у меня непереносимость к алкоголю. Я давно уже пришла к выводу, что все надо пережить. Человек, который всем доволен и ни о чем не переживает — скучен, с ним ни поболтать, ни пофилософствовать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в заключительный день музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» Алла Пугачева в мини-шортах сразила наповал публику.

Фото автора



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter