Робот "Федор" не помог: Россия потерпела новое космическое фиаско

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Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-14» с человекоподобным роботом FEDOR. не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в назначенное время 24 августа (стыковка была назначена на 08:30 мск). Напомним, после обнародования «маниловских» космических планов Путина его высмеяли в сети.

По информации Интерфакса со ссылкой на Центр управления полетами, стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, однако когда «Союз МС-14» приблизился к МКС, совершил облет станции и встал напротив причального модуля, системе автоматической стыковки «Курс» не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией.

После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции, после чего трансляция прекратилась.

«Союз МС-14» стартовал с космодрома Байконур в 06:38 мск 22 августа, его вывела на орбиту ракета «Союз-2.1а». Это был первый старт ракеты «Союз-2» с пилотируемым кораблем «Союз МС». Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос все российские пилотируемые корабли.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о громком космическом скандале в России, когда на МКС произошла разгрерметизация.

После обследования, в корпусе «Союза» была обнаружена микротрещина размером около 1,5 миллиметра. Сначала россияне подозревали в диверсии американских астронавтов, однако в итоге было заявлено, что отверстие появилось в результате халатности или неквалифицированной работы российского рабочего еще на этапе строительства «Союза».

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