25.01 / 25.22 27.62 / 28.02
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Очень атмосферно: десятки тысяч людей прошли Маршем Защитников Украины по Крещатику (яркие фото)

14:02 24 августа 2019 322
Марш
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились первые фото с грандиозного Марша Защитников Украины в центре Киева. Напомним, «ФАКТЫ» осуществляли прямую трансляцию этого события.

По центральным улицам Киева прошли ветераны АТО и Операции объединенных сил, члены семей погибших героев и волонтеры во главе с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским.

В соцсетях отметили, что количество участников Марша Защитников в разы превышало численность участников официального Шествия Достоинства, организованного командой Владимира Зеленского.

Напомним, до Марша члены команды президента Зеленского провели на Крещатике театрализованное Шествие достоинства, а президент вручил государственные награды военным, волонтерам и другим украинцам, имеющим заслуги перед государством.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер