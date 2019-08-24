Украина

Очень атмосферно: десятки тысяч людей прошли Маршем Защитников Украины по Крещатику (яркие фото)

В сети появились первые фото с грандиозного Марша Защитников Украины в центре Киева. Напомним, «ФАКТЫ» осуществляли прямую трансляцию этого события.

По центральным улицам Киева прошли ветераны АТО и Операции объединенных сил, члены семей погибших героев и волонтеры во главе с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским.

В соцсетях отметили, что количество участников Марша Защитников в разы превышало численность участников официального Шествия Достоинства, организованного командой Владимира Зеленского.

Напомним, до Марша члены команды президента Зеленского провели на Крещатике театрализованное Шествие достоинства, а президент вручил государственные награды военным, волонтерам и другим украинцам, имеющим заслуги перед государством.

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