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Очень атмосферно: десятки тысяч людей прошли Маршем Защитников Украины по Крещатику (яркие фото)
В сети появились первые фото с грандиозного Марша Защитников Украины в центре Киева. Напомним, «ФАКТЫ» осуществляли прямую трансляцию этого события.
По центральным улицам Киева прошли ветераны АТО и Операции объединенных сил, члены семей погибших героев и волонтеры во главе с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским.
В соцсетях отметили, что количество участников Марша Защитников в разы превышало численность участников официального Шествия Достоинства, организованного командой Владимира Зеленского.
Напомним, до Марша члены команды президента Зеленского провели на Крещатике театрализованное Шествие достоинства, а президент вручил государственные награды военным, волонтерам и другим украинцам, имеющим заслуги перед государством.
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