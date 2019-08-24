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Украина

Рэп между куплетами Гимна Украины во время Марша Достоинства озадачил сеть: смотрите сами (видео)

14:43 24 августа 2019 368
Выступление Алины Паш
Инф. «ФАКТОВ»

Выступление украинской реп-певицы Алины Паш на Крещатике во время официальных праздничных мероприятий в День Независимости Украины вызвало недоумение в сети. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали полное видео церемонии.

Одна часть пользователей решила, что так выглядит креатив от Алана Бадоева, а другая — прямо назвала этот эпизод карнавалом и даже сравнила певицу с героем фильма «Маска».

«Тут знатоки говорят, что так должно быть, и их очень вдохновляет и наполняет патриотичностью… Сделали из войска клоунов», — возмущенно написал пользователь Бараболя з кропом по кошерному.

Напомним, «ФАКТЫ» отметили яркое выступление Тины Кароль в День Независимости.

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