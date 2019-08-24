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Петр Мамонов экстренно госпитализирован в реанимацию с инфарктом

15:18 24 августа 2019 193
Петр Мамонов
Инф. «ФАКТОВ»

Российский актер и музыкант, известный по творчеству культовой рок-группы «Звуки Му», Петр Мамонов экстренно госпитализирован с инфарктом.

Об этом сообщается на странице актера в Facebook.

«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — говорится в сообщении.

Мамонов

В какую именно больницу отвезли 68-летнего Мамонова не уточняется.

Кроме музыки и игры на сцене, Мамонов снимался в кино. В его фильмографии картины — «Время печали еще не пришло», «Такси-блюз», «Игла», «Пыль», «Остров», «Царь».

Отметим, что в 2014-м году Петр Мамонов поддержал аннексию Крыма. «Мы нужны Западу и америкосам развращенные, ленивые, релаксовые, в „Макдональдсах“ сидящие, **** жующие. Чтобы взять нашу землю и на ней устроить правовое государство. Россия вымирает по миллиону в год. А мы не сдаемся. „Вырвали“, и дело верное», — заявил тогда Мамонов в одном из интервью.

Напомним, недавно из больницы после операции на сердце выписали знаменитого советского актера Армен Джигарханяна.

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