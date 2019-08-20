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Армена Джигарханяна выписали из больницы
Знаменитого советского актера Армен Джигарханяна, который перенес операцию на сердце, выписали из больницы. Ему стало значительно лучше и медики разрешили артисту далее восстанавливаться дома, но приезжать в клинику и проходить необходимые процедуры.
Как сообщает Mash, состояние Джигарханяна — удовлетворительное. Из клиники его забирал сын.
Напомним, у 83-летнего актера возникли проблемы с сердцем. Ему установили кардиостимулятор. В прошлом году он пережил инфаркт. Также на здоровье Армена Джигарханяна отразился скандал с молодой возлюбленной. За последние полгода он дважды оказывался в больнице.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…