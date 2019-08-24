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Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака
Воскресенье, 25 августа, — хороший день, чтобы сделать то, о чем давно мечтали. Вы можете поехать в незнакомый город, приготовить необычное блюдо или даже решиться на экстрим.
А «Факты» предлагают вам гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака.
Овен
Если вы мечтали побывать у родственников, смелее отправляйтесь в путь.
А финансовые проблемы помогут решить друзья.
Телец
Если сегодня заняться любимым видом спорта, задуматься над правильным питанием, то можно быстро похудеть. Стартуйте!
Хороший день для новых знакомств
Близнецы
Друзья ждут вашего звонка, давно пора встретится.
Проявите строгость к детям, они садятся вам на голову.
Рак
Финансовые вопросы сегодня лучше не решать, но рассказать близким о проблеме стоит.
Умейте отказывать, если вас о чем-то просят, а вам трудно это сделать.
Лев
Львы работают и работают. Вам удается невозможное, но не забывайте отдыхать.
Устройте дома сюрприз для родного человека.
Дева
Дома возможен конфликт, лучше не портите нервы, и организуйте встречу друзей.
Купите себе приятную мелочь.
Весы
Воскресенье хорошо провести где-то в гостях, но помните и о доме.
Берегите печень, следите за питанием.
Скорпион
Выяснение отношений с любимым человеком испортит вам настроение, но все наладится.
Хорошо бы побыть в одиночестве, заняться медитацией.
Стрелец
Глобальные, ответственные задачи вам сегодня решать не стоит.
Хорошо бы ответить на письма, убрать дом, составить план на неделю.
Козерог
Это день успешных, многообещающих начинаний. Отправляйтесь в тренажерный зал, бросайте курить — во всем ждет успех.
Вечером любимый человек сделает сюрприз.
Водолей
Звезды рекомендуют вам тщательно следить за всем, что происходит вокруг.
Доверять всем не стоит.
Рыбы
День хорош для флирта и любви, поэтому наслаждайтесь.
Вечер лучше провести на природе.
Хорошего вам дня!
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»