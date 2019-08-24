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Происшествия

Во время выступления Зеленского "заминировали" Майдан, а пьяный мужчина угрожал гранатой (фото)

17:05 24 августа 2019 54
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве за нарушения общественного порядка во время официальных мероприятий и Марша защитников в День независимости Украины были задержаны три человека. Об этом написал начальник полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook.

Так, один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента и заявил, что у него есть граната, и отказывался спускаться.

«Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было», — написал начальник киевской полиции.

Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.

Кроме того, было одно сообщение о заминировании Майдана Незалежности, по этому факту возбуждено уголовное производство. Всего в торжествах по случаю Дня Независимости, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тысяч человек.

Как писали «ФАКТЫ», два года назад 24 августа 2017 года на улице Грушевского в Киеве в прохожих была брошена граната. Телесные повреждения получили три человека. Пострадала семья Героя Украины Валерия Чибинеева.

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