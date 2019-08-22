- 10:56 Самя быстрая и масштабная: в сеть выложили видео успешной операции ВСУ на Донбассе
- 10:48 Сложная ситуация вокруг «Одесского каравая» может оставить регион без хлеба, — региональный директор Lauffer Group
- 10:48 Вступил в силу закон о драконовских штрафах владельцам "евроблях": наказывать не будут
- 10:43 Смещение ребра и повреждение сустава: украинская певица получила серьезные травмы
- 10:32 Масштабная ядерная война может начаться очень скоро, — Иван Яковина
- 10:30 Масштабный обмен: стало известно, кого Украина готовится передать России
- 10:19 Кондрашов Станислав Дмитриевич: как приготовить салат Цезарь в домашних условиях
- 10:17 Вместо тряпок "ДНР" над Донбассом неожиданно подняли российские флаги: что происходит
- 10:14 Кардашьян отдыхает: украинская теннисистка взрывает Instagram откровенными снимками
- 10:13 Даже волосами: Лобода восхитила поклонников горячими танцами
- 10:12 Алина Гросу засветила пышный бюст
- 10:08 Рыба-мутант с двумя ртами произвела сенсацию в сети: шокирующие фото
День независимости 2019: как отмечают Киев, Харьков, Одесса и другие города Украины
В субботу, 24 августа, в Украине празднуют День независимости. В Киеве этот день начнется с Марша достоинства, за которым последует Марш защитников Украины.
Марш достоинства с участием руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским стартует в 9:30 с Аллеи Героев Небесной Сотни. После этого на Майдане Независимости состоится награждение и концерт. Запланировано выступление ONUKA, а также известных оперных певцов.
Марш защитников Украины, проведение которого инициировала общественность после решения Зеленского отменить военный парад, начнется в 11:00 — члены семей погибших на Донбассе, военнослужащие, ветераны и волонтеры пройдут от парка Тараса Шевченко, через Крещатик до Майдана Независимости.
Еще до начала этих мероприятий, в 8:00, на Русановской набережной состоится пробег в вышиванках. Также в столице на Певческом поле откроется традиционная выставка цветов
Вечером, в 19:00, перед Национальным музеем истории Украины начнется концерт «Классик пикник. Украинская поэма».
Как сообщает «В городе», во Львове продолжится Международный фестиваль фольклора «Jazz Bez», а на Арене Львов выступит певец и композитор Олег Винник.
В парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого состоится арбузный фестиваль с конкурсами и розыгрышами. Плата за вход — арбуз
А в медвежьем приюте «Домажир» собираются установить национальный и мировой рекорд — собрать более полутысячи человек, в фамилиях которых в разных вариациях фигурирует слово «медведь».
В Одессе празднование Дня независимости начнется с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, Марша защитников Украины и митинга.
Также на Приморском бульваре продолжится 10-й вышиванковый фестиваль. Гостям праздника, в частности, предложат написать диктант по украинском языку. А с 13:00 до 14:00 организаторы планируют «вышиванковую цепь», к составлению которой приглашают всех желающих в вышиванках.
В Харькове накануне Дня независимости, 23 августа, когда жители празднуют День города, начнется рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины-2019». В программе — показательные бои в разных категориях, включая профессиональную.
А на площади Свободы с 23 по 25 августа запланированы масштабные концерты с участием более 1,5 тысяч исполнителей и коллективов, в том числе и зарубежных. Там же будет организована гастрономическая ярмарка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента после отмены военного парада на День независимости начали придумывать новые форматы для этого государственного праздника. Так, в 2019 году в церемониях максимально задействуют детей, а центром официальных мероприятий станет Майдан и Аллея Героев Небесной Сотни.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.