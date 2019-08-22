Украина

День независимости 2019: как отмечают Киев, Харьков, Одесса и другие города Украины

В субботу, 24 августа, в Украине празднуют День независимости. В Киеве этот день начнется с Марша достоинства, за которым последует Марш защитников Украины.

Марш достоинства с участием руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским стартует в 9:30 с Аллеи Героев Небесной Сотни. После этого на Майдане Независимости состоится награждение и концерт. Запланировано выступление ONUKA, а также известных оперных певцов.

Марш защитников Украины, проведение которого инициировала общественность после решения Зеленского отменить военный парад, начнется в 11:00 — члены семей погибших на Донбассе, военнослужащие, ветераны и волонтеры пройдут от парка Тараса Шевченко, через Крещатик до Майдана Независимости.

Еще до начала этих мероприятий, в 8:00, на Русановской набережной состоится пробег в вышиванках. Также в столице на Певческом поле откроется традиционная выставка цветов

Вечером, в 19:00, перед Национальным музеем истории Украины начнется концерт «Классик пикник. Украинская поэма».

Как сообщает «В городе», во Львове продолжится Международный фестиваль фольклора «Jazz Bez», а на Арене Львов выступит певец и композитор Олег Винник.

В парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого состоится арбузный фестиваль с конкурсами и розыгрышами. Плата за вход — арбуз

А в медвежьем приюте «Домажир» собираются установить национальный и мировой рекорд — собрать более полутысячи человек, в фамилиях которых в разных вариациях фигурирует слово «медведь».

В Одессе празднование Дня независимости начнется с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, Марша защитников Украины и митинга.

Также на Приморском бульваре продолжится 10-й вышиванковый фестиваль. Гостям праздника, в частности, предложат написать диктант по украинском языку. А с 13:00 до 14:00 организаторы планируют «вышиванковую цепь», к составлению которой приглашают всех желающих в вышиванках.

В Харькове накануне Дня независимости, 23 августа, когда жители празднуют День города, начнется рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины-2019». В программе — показательные бои в разных категориях, включая профессиональную.

А на площади Свободы с 23 по 25 августа запланированы масштабные концерты с участием более 1,5 тысяч исполнителей и коллективов, в том числе и зарубежных. Там же будет организована гастрономическая ярмарка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента после отмены военного парада на День независимости начали придумывать новые форматы для этого государственного праздника. Так, в 2019 году в церемониях максимально задействуют детей, а центром официальных мероприятий станет Майдан и Аллея Героев Небесной Сотни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter