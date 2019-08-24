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Происшествия

На Прикарпатье ветеран АТО взорвал гранатой себя и жену (фото)

18:51 24 августа 2019 74
Взрыв
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В субботу, 24 августа, в селе Микитинцы Ивано-Франковской области в результате взрыва погибли мужчина и женщина.

«На улице Декабристов у ранее судимого мужчины возник конфликт с женой. В ходе скандала он вытащил взрывное устройство, вероятно гранату, и привел его в действие. От взрыва погибли оба», — сообщает источник в правоохранительных органах, пишет издание «Галка».

По информации другого местного издания «Курс», во время семейной ссоры, якобы, ветеран АТО, полк «Азов», кинул гранату, возможно даже две. Погиб он и его жена, которой оторвало голову и руку. Полиция пока не дала официальной информации.

Как писали «ФАКТЫ», в городе Раздельная Одесской области 6 августа произошло ЧП. Взрыв произошел в одном из подсобных помещений Раздельнянской центральной районной больницы.

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