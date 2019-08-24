Зеленский сделал громкое заявление о будущем премьере (видео)

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет окончательное решение по кандидатуре будущего премьера на следующей неделе. Он рассматривает двух кандидатов на этот пост. Об этом глава государства сообщил журналистам во время приема по случаю Дня Независимости 24 августа.

«Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое», — сказал он, сообщает LB.ua.

Президент подчеркнул, что новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

«Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача», — добавил Зеленский.

Кроме того, кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

«Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить», — отметил президент.

Как писали «ФАКТЫ», ранее новоизбранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия завил, что у партии «Слуга народа» есть четыре кандидатуры на должность премьер-министра Украины.

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