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В "Слуге народа" назвали кандидатов на пост премьера, не включив туда тайного советника Зеленского
У партии «Слуга народа» есть четыре кандидатуры на должность премьер-министра Украины. Об этом заявил новоизбранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия.
«У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев [председатель правления НАК Нафтогаз Украины], Юрий Витренко [исполнительный директор Нафтогаза], Алексей Гончарук [заместитель председателя ОП по экономическим вопросам] и Владислав Рашкован [исполнительный директор Международного валютного фонда]», — рассказал он в эфире Радио НВ.
По его словам, главу партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова считают «безальтернативным» кандидатом на должность спикера Верховной Рады.
Также Арахамия сообщил, что возможным претендентом на пост генерального прокурора Украины является заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Однако он подчеркнул, что есть и альтернативные кандидаты.
Как писали «ФАКТЫ», сам Арахамия возглавит фракцию партии «Слуга народа» в новом парламенте.
Ранее также сообщалось, что одним из претендентов на пост премьера может стать бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский. На данный момент Уманский является одним из основных консультантов Владимира Зеленского и якобы бывает частым участником встреч президента, на которых обсуждаются экономические и кадровые вопросы. Хотя, на публике политик появляется редко. Возможное назначение Уманского на этот пост настораживает главу Офиса президента Андрея Богдана.
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