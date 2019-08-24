Петр Порошенко назвал формулу независимости Украины (видео)

Политика

Формула независимости Украины — это армия, язык и вера, хотя это еще не все, и нужна сильная экономика и верховенство права. Об этом во время торжеств в честь Дня Независимости заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Под дулами российских автоматов никаких политических процессов на оккупированном Донбассе не будет. Мы знаем и мы не допустим. Мы твердо убеждены, что ответ на это есть решение Совета безопасности по введению миротворческого контингента на всей оккупированной территории, включая неконтролируемым участком украино-российской границы. Уважаемые друзья, уважаемые единомышленники, уважаемые украинцы, которые смотрят нас сейчас по телевидению! На днях в интервью меня спросили: а какую я формулу вижу как формулу независимости Украины? Эту формулу, кажется, все уже знают. Знают как „дважды два — четыре“. Формула есть армия, формула есть язык, формула есть вера», — сказал Порошенко.

Он отметил, что это еще не все, и нужна сильная экономика и верховенство права.

«Но армия, язык и вера — это фундамент, который мы с вами построили. И в очень желание расшатать его. Армия — игнорировать и сократить финансирование, отменить реформу питания, отменить средства на вооружение, сократить численность? Друзья, армия является основой нашего суверенитета. Мы будем защищать армию, народ будет защищать армию», — добавил Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пятый президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв войны против российской агрессии. Вместе с женой Мариной в компании военных лидер партии «Европейская солидарность» возложил цветы к «Мемориальному колоколу».

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